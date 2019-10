Garante Privacy, 72 nuovi candidati

72 nuovi candidati per il Garante Privacy. Che sommati ai precedenti e fatta la scrematura dei “doppioni” porterebbero il numero totale a 257. A pubblicare per primo la lista online, per poi rimuoverla dopo pochi minuti è stato ieri sera il Senato. Secondo quanto risulta a CorCom si sarebbe trattato di un errore considerato che la pubblicazione congiunta con la Camera e con il sito del Garante era stata fissata ad oggi. Al momento in cui si scrive non si è però ancora proceduto con la messa online.

Il rinnovo dei componenti del Collegio è stato prorogato fino al 31 dicembre così come accaduto per l’altra Autorità arrivata a fine mandato la scorsa estate: Agcom.

Garante Privacy, ecco le regole per il rinnovo

Il Garante è un organo collegiale composto di 4 componenti, fra cui il Presidente e il Vicepresidente. I 4 componenti durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili. Il 19 giugno 2019 scadono tutti e 4 i componenti. Il Segretario generale potrebbe essere sostituito, ma anche confermato.

I 4 componenti del Garante vengono nominati 2 dalla Camera e 2 dal Senato. I 4 eleggono al loro interno il Presidente. Il Presidente è nominato dal Collegio dei 4. A norma dell’art. 153 del Codice della Privacy il bando per la selezione dei candidati deve essere pronto 60 giorni prima della scadenza.

