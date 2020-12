Il Garante Privacy si rifà il look: ecco il nuovo logo - CorCom

Nuovo logo per il Garante per la protezione dei dati personali: l’identità visiva dell’authority rinnovata coincide – si legge in una nota – con un passaggio decisivo nel ruolo che l’Autorità è chiamata a svolgere nel nostro Paese: quello di unaistituzione sempre più strategica, dinamica e operativa in un mondo in cui i dati e la rete sono gli elementi cardine di ogni attività e in cui la persona appare sempre più esposta e vulnerabile. “Porre e mantenere al centro del mondo digitale i diritti della persona – spiega l’authority sul proprio sito – è l’impegno che il nuovo Collegio intende rafforzare e perseguire nel suo percorso verso il futuro, con un’azione che vada di pari passo all’evoluzione tecnologica”.

Il rinnovamente del logo del Garante Privacy ha seguito il principio di “innovazione nella continuità”, ed evidenzia l’acronimo Gpdp per rendere immediatamente associabile l’Autorità al suo nome ufficiale. Introdotto inoltre con il logo “un linguaggio più distintivo”, caratterizzato dal simbolo del pixel all’interno delle lettere “G” e “D”, che riconduce immediatamente al mondo digitale. introdotto inolre “Un design tipografico forte e moderno”, per restituire agli utenti la capacità “di intervenire nei processi di cambiamento in atto”.

La nuova corporate identity del Garante è parte di una serie di iniziative di comunicazione che prevedono, nei prossimi mesi, il lancio di un sito web rinnovato e l’impiego di nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuovi contenuti e nuovi canali per raggiungere il cittadino e supportare l’azione dell’Autorità, nello spirito del nuovo Regolamento europeo che vede nella comunicazione e nell’informazione un elemento fondamentale dell’azione di tutela dei dati personali.

