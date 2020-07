Jervis Su (Aspiegel): “Prendiamo molto sul serio privacy e sicurezza”

Con l’evoluzione continua della trasformazione digitale e delle tecnologie cloud, il mondo si sta muovendo verso un futuro più intelligente e centrato sui dati. Ciò comporta opportunità e sfide sia per le aziende sia per i consumatori.

Il settore Ict sta attraversando una rapida trasformazione tecnologica, con tecnologie sempre più complesse e reti sempre più aperte. In questo contesto, siamo consapevoli dell’incremento in termini sia di interesse che di preoccupazioni da parte delle aziende, dei legislatori e del pubblico in merito alla sicurezza informatica e alla protezione della privacy, e lo prendiamo molto sul serio. I clienti desiderano collegarsi online ovunque e in qualsiasi momento, nonché accedere in modo efficiente ai dati. Affidabilità del prodotto, resilienza della rete e sicurezza informatica sono le priorità principali di Huawei. Siamo impegnati a investire in queste aree per fornire servizi innovativi e affidabili ai nostri clienti, proteggendo al contempo la sicurezza e la privacy dei dati.

La vision di Huawei è offrire servizi digitali affidabili a ogni casa, ogni azienda e ogni organizzazione. Per supportare questo obiettivo abbiamo introdotto Huawei Mobile Services, che offre una gamma completa di servizi ai clienti, tra cui AppGallery, Mobile Cloud, Music e Video, insieme all’innovativo Huawei Assistant, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.

I servizi offerti tramite Huawei Mobile Services sono gestiti da Aspiegel, società fondata nel 2005 in Europa con sede a Dublino, interamente controllata da Huawei Technologies. Aspiegel è responsabile di tutte le nostre attività europee correlate a Huawei Mobile Services. Mentre continuiamo a espandere la nostra offerta ai clienti, il nostro team Aspiegel è impegnato a dare alla privacy e alla sicurezza delle persone la priorità assoluta. Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto recentemente varie certificazioni indipendenti che riconoscono questi sforzi.

Certificazioni per la privacy e la sicurezza riconosciute dalla British Standards Institution

Grazie alla stretta collaborazione a lungo termine con British Standards Institution (Bsi), l’autorevole organizzazione internazionale di standardizzazione, Aspiegel ha ottenuto le certificazioni Iso/Iec 27001, Iso/Iec 27018, Iso/Iec 27701 e Cloud Security International Certification (Csa Star), riconosciute in tutto il mondo. È la seconda volta che Huawei Mobile Services riceve la certificazione Bsi sulla privacy e la sicurezza dal 2016, il che conferma che Aspiegel fornisce agli utenti finali di tutto il mondo servizi strettamente conformi agli standard internazionali sulla sicurezza delle informazioni.

Harold Pradal, direttore commerciale del Gruppo Bsi, ha riconosciuto Huawei Mobile Services per la protezione garantita alle informazioni riservate e la privacy degli utenti: “Queste certificazioni dimostrano che Huawei ha soddisfatto i requisiti degli standard riconosciuti a livello internazionale e che l’organizzazione è impegnata a garantire una gestione ottimale dei dati, un aspetto cruciale nel mondo digitale odierno.”

Inoltre, Aspiegel ha ricevuto il marchio di certificazione europeo di tutela della privacy (EuroPriSe) per il suo servizio Huawei ID offerto nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo. Huawei ID è un servizio centrale che consente agli utenti di accedere ad altri servizi Huawei Mobile Services come AppGallery, Mobile Cloud, Video, Browser, Assistant, ecc., nonché ad altre app di terzi.

Il marchio di certificazione EuroPriSe è un segno di fiducia visibile che attesta la verifica dei servizi Huawei Mobile Services da parte di esperti indipendenti e la loro approvazione da parte di un’autorità di certificazione indipendente, riconoscendone l’affidabilità.

Principi inalterabili per garantire privacy e sicurezza

Questi risultati sono stati raggiunti solo grazie agli sforzi di Aspiegel per migliorare l’esperienza degli utenti end-to-end in Europa. Aspiegel è impegnata a proteggere e rispettare la privacy dei suoi utenti e ha adottato principi di privacy ai quali attenersi durante la sua attività. Aspiegel è fermamente convinta che privacy e sicurezza debbano essere incorporati nei servizi offerti in conformità al Gdpr, alle leggi locali e agli standard di sicurezza. I nostri team ottimizzano costantemente i servizi di progettazione, R&S, operativi e O&M per creare un sistema di gestione per la protezione delle informazioni personali più approfondito, con l’obiettivo di fornire ai consumatori prodotti e servizi più sicuri e affidabili.

Ciò significa, ad esempio, che gli utenti possono gestire le proprie impostazioni di privacy nelle applicazioni o tramite il centro per la privacy disponibile sui dispositivi mobili Huawei. Tramite il centro per la privacy, gli utenti possono anche richiedere di ricevere una copia dei propri dati personali trattati da Aspiegel. Infine, Aspiegel aderisce al principio che la privacy è un diritto fondamentale delle persone.

Creare un futuro in cui la privacy abbia la priorità

Aspiegel ha creato un team di esperti in materia di privacy e sicurezza che monitora costantemente i nostri servizi per garantire ai nostri clienti il massimo livello di protezione e il rispetto di tutti gli standard legali e linee guida in materia di privacy più recenti. Tutte le nostre applicazioni vengono controllate accuratamente prima di essere incluse nella AppGallery; questo implica una verifica sulla privacy, sulle vulnerabilità di sicurezza e su possibili comportamenti malevoli, nonché controlli manuali sul nome reale.

Con l’evoluzione della tecnologia, il nostro impegno resta mirato a sviluppare esperienze mobili innovative, nelle quali la protezione della privacy e della sicurezza sia al centro di tutto ciò che facciamo.

