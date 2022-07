Privacy, consumatori Ue contro Google: “Pratiche commerciali sleali”

Google favorisce l’iscrizione al proprio account in modo “fuorviante”. Contravvenendo in questo modo al Gdpr che vuole una “privacy by design” e per impostazione predefinita. E’ l’accusa che 10 gruppi di consumatori coordinati dal Beuc, l’Organizzazione europea dei consumatori, lanciano contro l’azienda americana per “pratica commerciale sleale”. Il gruppo respinge le accuse: “Le opzioni da noi proposte ai consumatori sono state progettate sulla base di ricerche approfondite e feedback dei tester del sito web”.

I dossier europei contro Google & Co.

La denuncia è l’ultima di una fila crescente che vede le organizzazioni dei consumatori svolgere un ruolo sempre più attivo nell’applicazione del Gdpr attraverso reclami relativi alla protezione dei consumatori. I casi recenti più significativi riguardano WhatsApp e TikTok.

“Ci vuole un semplice passaggio per consentire a Google di monitorare e sfruttare tutto ciò che fai. Se vuoi beneficiare di impostazioni rispettose della privacy, devi navigare attraverso un processo più lungo e un mix di opzioni poco chiare e fuorvianti”, ha detto il vicedirettore generale del Beuc Ursula Pachl.

L’account Google su Android

La denuncia sottolinea il fatto che i consumatori sono obbligati a creare un account Google quando acquistano uno smartphone con sistema operativo Android, che rappresenta il 70% degli smartphone nel mondo.

Ma l’azienda si difende:“Sappiamo che la fiducia dei consumatori dipende dall’onestà e dalla trasparenza, motivo per cui abbiamo puntato il nostro successo futuro sulla creazione di controlli sempre più semplici e accessibili e sull’offerta alle persone di scelte più chiare. E, altrettanto importante, fare di più con meno dati”.

Ma gli utenti, spiegano i consumatori, possono “esprimere la personalizzazione” durante la creazione dell’account con un solo clic, iscrivendosi a ciò che i sostenitori dei consumatori chiamano “sorveglianza predefinita”. Al contrario, per disattivare la “personalizzazione manuale”, gli utenti devono eseguire cinque passaggi (e dieci clic).

Per il Beuc e i suoi membri, le informazioni fornite in questo “manuale di registrazione” sono poco chiare, incomplete e fuorvianti, con il risultato che i consumatori compiono scelte senza comprendere in modo trasparente come verranno elaborati i loro dati personali.

Pochi vantaggi con l’opzione “pro-privacy”

Inoltre, la denuncia rileva che Google presenta l’opzione meno invasiva della privacy in quanto priva di vantaggi, impedendo ai consumatori di fare una scelta libera e informata. Gli account Google tracciano gli utenti su tutti i servizi Google, inclusi Chrome, Gmail, YouTube e Google Maps, pertanto il processo di registrazione è fondamentale nel modo in cui opera l’azienda.

Google respinge l’accusa che le opzioni presentate non siano chiare, sottolineando che sono state progettate sulla base di ricerche approfondite e feedback dei tester del sito web.

Inoltre, Google osserva che il suo approccio è in linea con le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati, che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell’Ue.

“Accogliamo con favore – fa sapere l’azienda – l’opportunità di impegnarci su questo importante argomento con i difensori dei consumatori e le autorità di regolamentazione in Europa. Le persone dovrebbero essere in grado di capire come vengono generati i dati dal loro utilizzo dei servizi Internet. Se non gli piace, dovrebbero essere in grado di fare qualcosa al riguardo”.

La gestione delle denunce

Le associazioni nazionali dei consumatori hanno presentato il reclamo alle rispettive autorità per la protezione dei dati in Cechia, Francia, Norvegia, Grecia e Slovenia. In Germania è stata inviata a Google una lettera di avvertimento che potrebbe costituire un primo passo per avviare una causa. I gruppi di consumatori in Danimarca, Svezia e Paesi Bassi hanno inviato una lettera alle rispettive autorità nazionali per informarli delle pratiche di Google. Allo stesso modo, i sostenitori dei consumatori statunitensi del dialogo transatlantico con i consumatori stanno scrivendo alla Federal Trade Commission.

Intanto è accordo Google Cloud-H&M

Intanto Google Cloud annuncia una nuova partnership con H&M Group, retailer fashion globale. L’accordo strategico consentirà alla multinazionale del retail di offrire ai clienti esperienze omnichannel più efficaci e di ottimizzare le supply chain interne attraverso una solida infrastruttura di dati aziendali e funzionalità avanzate di AI/ML

L’alleanza vedrà la multinazionale svedese sfruttare le ampie capacità di analisi dei dati e l’infrastruttura globale sicura e sostenibile di Google Cloud per migliorare ulteriormente la propria customer experience e l’abilitazione della supply chain.

Google Cloud collaborerà con H&M Group per sviluppare una dorsale di dati aziendali che comprenderà una piattaforma dati core, dati di prodotto e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e machine learning. Verrà inoltre prevista anche la creazione di un nuovo data mesh per rendere qualsiasi tipo di dato ed evento ancora più accessibile e da più fonti, tra cui i negozi, l’online, l’ecosistema dei brand e dei fornitori.

