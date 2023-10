Sovranità digitale, Cisco “blinda” i clienti Webex europei

Cisco annuncia un accordo con Deutsche Telekom e Eviden per fornire i Sovereign Controls ai clienti Webex europei. Questo servizio, disponibile a partire dalla primavera 2024, permetterà di ospitare e controllare le chiavi crittografiche per Webex Meeting, la messaggistica e le informazioni di chiamata generate dall’utente all’interno dell’Unione europea. “Questa nuova soluzione conferma l’impegno di Webex nel fornire soluzioni cloud che soddisfino i requisiti europei di privacy e sicurezza in continua evoluzione”, commenta Javed Khan, Senior Vice President e General Manager di Cisco Collaboration. “Ciò apre la strada a future soluzioni di sovranità dei dati per il settore governativo, per le industrie altamente regolamentate e per l’imminente schema di certificazione Eucs”.

Benefici dell’accordo per i clienti europei

Gli utenti europei di Webex, che includono imprese, istituzioni educative, banche, aziende sanitarie e organizzazioni pubbliche, beneficeranno di questa innovazione. Le chiavi crittografiche saranno gestite e ospitate sul territorio europeo da Deutsche Telekom o Eviden, partner di fiducia, e rimarranno separate dall’infrastruttura Cisco.

Sovereign Controls e sicurezza delle informazioni

La funzionalità Sovereign Controls amplia il programma di residenza dei dati di Cisco nell’UE, offrendo un ulteriore livello di controllo. I partner di fiducia gestiranno e conserveranno le chiavi crittografiche nei data center locali, garantendo così ai clienti un maggiore controllo sulla sicurezza delle informazioni generate, come registrazioni e trascrizioni delle riunioni, messaggi, file condivisi e messaggi vocali.

Innovazione e crittografia dei dati

La soluzione proposta permetterà alle aziende di sfruttare le più recenti innovazioni in materia di cloud e collaborazione, mantenendo i propri contenuti crittografati all’interno dell’UE. I clienti avranno la possibilità di scegliere un provider cloud europeo di fiducia, senza la complessità o il costo di ospitare le proprie chiavi crittografiche.

Crittografia end-to-end e sicurezza

Webex è leader nella crittografia end-to-end e offre come opzione crittografia end-to-end Zero-Trust per le riunioni e per i contenuti generati dagli utenti. Questo ulteriore livello di sicurezza protegge i dati da possibili intercettazioni, crittografandoli in transito e a riposo.

Webex e la conformità al Gdpr

Webex offre la residenza dei dati nell’UE, permettendo ai clienti di soddisfare le esigenze e i requisiti di regionalizzazione dei dati. È la prima e attualmente unica soluzione di collaborazione a raggiungere il massimo livello di conformità al Codice di Condotta Cloud dell’UE. Inoltre, è stata approvata dal Garante europeo della protezione dei dati per l’uso da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

