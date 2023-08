TikTok, sul trattamento dei dati dei minori interviene il garante europeo

Il Gdpr esige che le Supervisory authorities (Sa) nello spazio economico europeo collaborino tra loro – sotto l’ombrello comune dell’Edpb – per assicurare che il Gdpr sia applicato in modo coerente in tutta l’area. Uno dei loro compiti è coordinare le decisioni nei casi relativi alla privacy dei dati che interessano più paesi.

Quando una Lsa emette una bozza di decisione, consulta le Concerned supervisory authorities (Csa), le quali possono esprimere il loro disaccordo con la bozza di decisione presentando obiezioni rilevanti e motivate entro un periodo di quattro settimane. Se l’Lsa non intende revisionare la decisione in base alle obiezioni o pensa che non sia possibile raggiungere un consenso, il caso viene deferito all’Edpb che si attiva nel ruolo di risolutore delle controversie, in base all’Art. 65 del Gdpr.