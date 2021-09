Via al nuovo “Gdpr” cinese: quali impatti sul business delle aziende italiane? - CorCom

Il 1° novembre entra in vigore la Legge sulla Privacy cinese. Pechino adotta nuove norme che ricalcano quelle già implementate in Europa: i colossi digitali dovranno limitare al massimo la loro attività di raccolta di informazioni sugli utenti. Per i trasgressori sanzioni fino al 5% del fatturato annuo.

Le società che gestiranno dati di cittadini cinesi avranno appena due mesi per adeguarsi.

Durante la puntata approfondiremo lo stato delle relazioni commerciali Italia-Cina e l’evoluzione dello scenario con l’avvento dell’e-commerce. E soprattutto saranno prese in esame le implicazioni della nuova normativa sulla privacy entrando nel dettaglio delle azioni a carico delle aziende e delle modalità di adeguamento. Focus anche sulle potenzialità in termini di sviluppo di iniziative e servizi grazie alle piattaforme digitali e alle app per l’e-commerce.

Saranno con noi

Lucia Tajoli, Professore Ordinario di Politica Economica e membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano

Marco Gervasi, Executive Director e Senior Legal Counsel Data Management di Red Synergy Business Consulting

Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa di Alibaba Group

Conduce Mila Fiordalisi, Direttore di Corcom

