Whatsapp tiene alta la guardia sulla privacy dei propri utenti, e ha appena rilascialto alcune nuove funzionalità che andranno ad aggiungersi a quanto già implementato per la protezione dei dati, a partire dalla crittografia end-to-end, centrale per garantire la sicurezza delle chiamate e dei messaggi.

A questo sono state aggiunte nel tempo, per fare qualche esempio, la funzione “Chat con lucchetto”, che consente di proteggere le conversazioni più intime con una password, i “messaggi effimeri” e il blocco degli screenshot per i messaggi con l’impostazione “Visualizza una volta”, oltre alla possibilità di mantenere privato il proprio stato online.

Le due nuove funzionalità

Alle funzionalità già a disposizione degli utenti Whatsapp ne ha aggiunte nelle ultime ore altre due: la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e quella di Controllo della privacy.

Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti

Questa nuova funzionalità nasce per garantire agli utenti più privacy e controllo sulle chiamate in entrata, aiutando a filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e chiamate in arrivo da persone sconosciute. Quendo si riceveranno queste chiamate il telefono non squillerà, ma rimarrà traccia della telefonata nell’elenco delle chiamate perse.

Il “controllo della privacy”

La nuova funzionalità “Controllo della privacy“, nasce per dare a tutti gli utenti la possibilità di conoscere le opzioni di protezione disponibili su WhatsApp. Il suo obiettivo è di guidare passo dopo passo gli utenti attraverso le impostazioni di privacy più importanti, per aiutarli a scegliere il livello di protezione che è loro più utile. Attraverso questo nuovo pannello di controllo sarà possibile accedere a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e più in generale della condivisione delle proprie informazioni personali.

