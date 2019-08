3Gpp, Parolari di Zte alla vicepresidenza del gruppo Ran 2

Sergio Parolari di Zte è stato nominato vice presidente del gruppo Ran 2 di 3Gpp, il consorzio che si occupa della definizione degli standard per le telecomunicazioni. Per la società cinese si tratta della seconda carica di prestigio all’interno di 3Gpp, dopo la vicepresidenza del gruppo Ran3 assegnata nel 2017 a Gao Yin.

Parolari, si legge in una nota di Zte, è stato un collaboratore fondamentale per il 3Gpp per 17 anni, dove è stato regolarmente delegato per il gruppo Ran2 e si è occupato nel tempo di questioni di primo piano nel campo dell’Lte e delle nuovi standard, come l’aggregazione dei carrier, la dual connectivity, i servizi di prossimità, il narrowband IoT e il 5G.

Oltre alle vicepresidenze dei gruppi Ran2 e Ran3 Zte ha diverse altre posizioni di rilievo in 3Gpp – prosegue la nota – per la definizione di diversi standard tecnici, come ad esempio lo sviluppo dello slicing per il 5G.

“Congratulazioni a Sergio Parolari – commenta Wang Xinhui, vicepresidente di Zte e direttore per la standardizzazione wireless e le relazioni industriali – grazie agli sforzi congiunti dell’industria speriamo che il 3Gpp continui a sviluppare standard globali di alta qualità per il 5G e le comunicazioni mobili del futuro. Zte è onorata di lavorare fianco a fianco on il resto della community 3Gpp per contribuire al successo dell’industria wireless”.

