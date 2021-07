Acronis accelera sul go-to-market: Patrick Pulvermueller è il nuovo Ceo - CorCom

Patrick Pulvermueller è il nuovo Chief executive officer di Acronis, società globale specializzata in Cyber Protection. Esperto nel campo del software e dell’hosting cloud, Pulvermueller subentra a Serguei Beloussov, che ha fondato l’azienda nel 2003 e ricoperto il ruolo di Ceo a partire dal 2013.

Prima di approdare in Acronis Pulvermueller era stato Presidente della divisione Partner di GoDaddy, per la quale ha guidato l’espansione strategica dei servizi di hosting, produttività e sicurezza, ampliando la rete di reseller e agenzie partner. In precedenza era stato Ceodi Host Europe GmbH e Group Ceo di Host Europe Group (Heg), dove prima ancora era stato Group Coo.

“È un onore entrare a far parte della squadra Acronis, interagire con una straordinaria rete di partner e portare avanti la visione di Serguei: trasformare l’intero settore dei servizi di Cyber Protection – afferma Pulvermueller – Acronis è destinata a rivoluzionare i mercati della protezione dei dati e della cybersecurity, definendo nuove modalità di utilizzo degli strumenti di gestione e monitoraggio da remoto (RMM) e dei sistemi (PSA) da parte dei Service Provider. Sono lieto di contribuire con le mie conoscenze ed esperienze acquisite in ambito di Service Provider, perché ci consentiranno di sfruttare appieno questa opportunità”.

Pulvermueller prende le redini della società subito dopo un round di investimenti guidato da CVC Capital Partners VII che ha fruttato oltre 250 milioni di dollari, portando il valore dell’azienda a oltre 2,5 miliardi di dollari. Oltre a incentivare lo sviluppo di tecnologie e prodotti, si legge in una nota, l’azienda intende utilizzare l’investimento per dare ulteriore impulso alle iniziative di go-to-market, ampliando la già estesa rete di partner che include Msp (Managed Service Provider), Mssp (Managed Security Service Provider), partner di hosting, distributori e aggregatori di servizi cloud, provider di servizi di rete e altri.

“Negli ultimi 18 mesi, la valutazione della nostra azienda è aumentata di oltre 1,5 miliardi di dollari: stiamo percorrendo una straordinaria traiettoria di crescita, grazie alla strategia di Cyber Protection messa in moto da Serguei – sottolinea René Bonvanie, presidente del Consiglio di amministrazione di Acronis – Considerata l’esperienza comprovata nel supportare l’espansione delle aziende in rapida crescita e il successo degli ecosistemi incentrati sul canale, siamo certi che Patrick riuscirà a imprimere un ulteriore impulso alla crescita di Acronis e a prepararci per lo stadio successivo”.

Come fondatore e azionista di maggioranza di Acronis, Serguei Beloussov continuerà a seguire l’azienda come membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Research Officer, e sarà a capo della strategia tecnologica e di ricerca. “Sono orgoglioso del successo di Acronis, e credo che oggi sia il momento perfetto per passare il testimone a Patrick – argomenta Beloussov – Cercavamo da tempo un leader d’eccellenza e abbiamo trovato nella sua lunga storia di successi, nell’approccio incentrato sui partner e nell’esperienza operativa i suoi punti di forza. Ha davvero le capacità per continuare a promuovere la mission di Acronis, migliorare l’operatività e creare un flusso di fatturato da miliardi di dollari: saprà condurre l’intera organizzazione, il portafoglio prodotti e le nostre partnership al prossimo stadio”.

