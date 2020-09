Aerospazio, Difesa e Sicurezza: Alessandro Profumo presidente dell’associazione europea

Alessandro Profumo è il nuovo presidente dell’Asd, l’associazione europea delle industrie dell’Aerospazio Difesa e

Sicurezza. L’amministratore delegato di Leonardo guiderà per i prossimi due anni l’organizzazione che rappresenta le più grandi aziende e oltre 3.000 Pmi e associazioni di 18 paesi europei.

“Sono onorato per questo incarico – afferma Profumo – che assumo con orgoglio e grande senso di responsabilità per il futuro. Con orgoglio perché in un contesto di emergenza, nel picco del Covid-19, le capacità del nostro comparto, hanno reso possibile il trasferimento di pazienti, medici e materiale sanitario dove ce n’era più bisogno, e hanno garantito comunicazioni, trasporti, monitoraggio, anche dallo spazio, nonché sicurezza fisica e digitale, in Italia e nel mondo”.

“La responsabilità deriva dall’assumere questo incarico in una fase che pone sfide di tipo politico, economico, sociale e ambientale e che non può prescindere da un sistema europeo coeso anche a livello industriale. Già oggi – prosegue Profumo – è evidente che il settore AD&S sarà un punto di riferimento per molte delle priorità individuate nell’agenda della ripresa post Covid: penso alla digitalizzazione, al green deal, alla cybersecurity, alla competitività del sistema europeo, fino al ruolo propulsivo per il sistema formativo. In tal senso – conclude – mi adopererò affinché le potenzialità del settore AD&S siano riconosciute, dispiegate e supportate con strumenti e investimenti efficaci, promuovendo un dialogo continuo e trasparente con gli interlocutori europei”.

