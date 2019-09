Arrow Italia, Michele Puccio è il nuovo sales director

Michele Puccio è il nuovo sales director di Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia: riporterà direttamente al regional director south Emea del global technology provider, Jean Pierre Abbadia.

Nel curriculum del manager c’è, nel 2001, il ruolo di Sales Representative presso l’attuale Dedagroup. L’apertura nel 2002 della filiale italiana di Computerlinks – si legge in una nota dell’azienda – ha rappresentato poi per Puccio l’opportunità per entrare nel mercato della distribuzione IT e per instaurare importanti relazioni con i principali vendor, reseller e system integrator del settore. In Computerlinks ha ricoperto prima il ruolo di Key Account Manager e successivamente quello di Sales Director, una responsabilità che ha mantenuto anche in seguito all’acquisizione da parte di Arrow nel 2013.

“Michele Puccio, grazie all’approfondita conoscenza dell’azienda e del mercato IT, potrà continuare a sviluppare strategie per la crescita del business in Italia – sottolinea Jean Pierre Abbadia – creando nuove sinergie con reseller e system integrator. Inoltre, si impegnerà ad ampliare l’offerta, proponendo tecnologie che possano guidare gli utenti nel percorso di digital transformation”.

“Sono felice di questa nuova sfida – aggiunge Michele Puccio – e continuerò con entusiasmo ad operare con sguardo curioso e attento all’innovazione, nell’ottica di essere sempre in linea con il nostro payoff aziendale ‘Five Years Out’”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA