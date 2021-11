BT Italia, Marco Padula è il nuovo direttore vendite Enterprise - CorCom

Marco Padula è il nuovo direttore vendite Enterprise di BT Italia, la società che riunisce le attività nel nostro Paese di British Telecom e che conta su oltre 400 aziende clienti sul territorio nazioanale, a cui fornisce servizi e soluzioni di networking, cloud e security.

In BT dal 2000, Padula – cha ha 51 anni – è entrato in azienda occupandosi di qualità e organizzazione, per poi passare al comparto del pre e post vendita. Laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, Padula ha iniziato la sua carriera in BTicino. Dal 2016 ha ricoperto la carica di Contract director per l’Italia in BT, occupandosi direttamente della gestione di alcuni dei principali contratti della telco britannica in italia.

BT Italia conta su olttre 700 adetti in Italia, dove è presente dal 1995 con sedi a Milano, Roma, Torino, Parma e Palermo. La società – si legge in una nota – è specializzata nell’offerta di soluzioni di rete di ultima generazione, cloud e sicurezza per grandi aziende e multinazionali, con un portfolio di soluzioni end-to-end per supportare le aziende nel percorso di trasformazione digitale.

