Cambio ai vertici di Comdata: Canturi presidente e Zunino Ad

Rafforzarsi nella crescita e perseguire nuove opportunità internamente e attraverso nuove acquisizioni. Sono gli obiettivi di Comdata Group, la società specializzata nella fornitura di soluzioni innovative per le Customer Operations e controllata dal fondo di investimento The Carlyle Group, che uffficializzerà il 3 giugno il passaggio di Massimo Canturi dalla carica di amministratore delegato a quella di presidente, mentre come nuovo Ad sarà nominato Alessandro Zunino.

Massimo Canturi, che vanta un’epserienza di 10 anni ai vdertici del gruppo, lavorerà a stretto contatto con il nuovo Ad, coordinando le attività del Consiglio di Amministrazione e curando la governance, le strategie di espansione commerciale e le opportunità di M&A, nonché l’esecuzione del Business Plan di Comdata.

Il nuovo Amministratore delegato Alessandro Zunino, 52 anni, è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano e ha conseguito un Mba presso l’Insead, vanta esperienze in Roland Berger e McKinsey&Co in Spagna, Germania e Italia.

“Negli ultimi anni, Comdata Group ha completato un eccezionale percorso di business, diventando uno dei principali player di mercato del Bpo Crm in Europa – afferma Canturi (nella foto sopra) – Oggi siamo presenti in 22 paesi e operiamo in più di 30 lingue, attraverso 50.000 persone. Com’è nel nostro DNA, però, non ci fermiamo mai a guardare indietro. Questi importanti risultati ci spingono a fare sempre meglio e a guardare verso nuove sfide, che ci prepariamo ad affrontare ulteriormente rafforzati con l’arrivo di Alessandro Zunino”.

“Entrare in Comdata come nuovo Amministratore Delegato di Gruppo è un’incredibile opportunità per guidare il cambiamento che il settore delle Customer Operation sta affrontando – aggiunge Zunino (nella foto in alto) – Grazie al supporto di Massimo Canturi e degli Azionisti, il mio impegno sarà rivolto a far crescere ancora di più il business e a valorizzare il know-how di tutte le persone che, in tanti Paesi, contribuiscono concretamente al successo del gruppo, coniugando un’impronta internazionale con una forte competenza locale”.

