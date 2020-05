Comdata, Esmeralda Mingo Garcia a capo di Spagna e Sud America

Esmeralda Mingo Garcia (nella foto) è dal primo maggio la nuova ceo per Spagna e America Latina di Comdata, provider globali di servizi innovativi nel customer management Bpo (Business Process Outsourcing). Grazie a questa nomina, si legge in una nota dell’azienda, Comdata si pone nelle migliori condizioni per guidare la trasformazione del business Bpo in Spagna e America Latina, sviluppando soluzioni di customer management basate su innovazioni tecnologiche e asset digitali per assicurare la massima soddisfazione del cliente.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Esmeralda nel Gruppo – afferma Alessandro Zunino, ceo del gruppo Comdata – La sua personalità dinamica, unita alla sua grande conoscenza ed esperienza internazionale nel settore del business process outsourcing, supporteranno Comdata nella efficace gestione della ‘nuova normalità’, uno scenario con cui saremo tenuti a confrontarci. Esmeralda ha una considerevole esperienza nell’ambito della trasformazione digitale dei processi di customer management, competenza che contribuirà in modo considerevole alla crescita del Gruppo”.

FORUM PA 6- 11 luglio Innovazione e trasformazione digitale per la resilienza. Scopri il nuovo FORUM PA digitale Big Data CIO

“Sono davvero orgogliosa di poter contribuire alla crescita di Comdata, un Gruppo di rilevanza globale che è stato capace di anticipare i trend di mercato: credo fermamente nella visione di Comdata, incentrata su clienti e dipendenti – aggiunge Esmeralda Mingo Garcia – Sono impaziente di iniziare a lavorare con determinazione per supportare i nostri clienti spagnoli e sud-americani rispondendo efficacemente alle loro esigenze”.

Laureata in Legge presso l’Università Complutense di Madrid, Esmerando Mingo ha un master in business administration ottenuto presso l’Instituto Europeo de Estudios Empresariales. Ha inoltre conseguito un master in Digital Transformation presso l’Esic Business & Marketing School. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto la carica di general manager per Sitel, con la responsabilità di Spagna, Portogallo e Italia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA