Confindustria, l’Ict accoglie Bonomi come “l’uomo del rilancio”

La designazione di Carlo Bonomi a nuovo presidente di Confindustria viene accolta positivamente dal mondo italiano dell’Ict e delle telecomunicazioni, che vedono nel nuovo numero uno di viale dell’Astronomia – che era stato delegato per l’agenda digitale di Assolombarda – la figura giusta per il rilancio del Paese e dell’economia nazionale.

“Congratulazioni a Carlo Bonomi, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, consapevoli che la sua presidenza sarà segnata da un forte impegno per portare fuori l’Italia dall’emergenza e far ripartire l’economia su basi innovative”, è il messaggio di Cesare Avenia, presidente di Confindustria digitale, che ci tiene ad assicurare al nuovo numero uno dell’associazione degli industriali la piena collaborazione della federazione delle imprese dell’Ict. “Sappiamo che la qualificata e costante attenzione ai temi della digitalizzazione, delle competenze, dell’industria 4.0, delle nuove tecnologie nella società e nella Pa, dimostrata da Bonomi come presidente di Assolombarda – conclude Avenia – costituisce la più solida premessa affinché Confindustria si faccia da subito promotore di una nuova stagione di cambiamenti strutturali e modernizzazioni di cui il Paese ha urgente bisogno”.

Pieno spirito di collaborazione è espresso anche da Pietro Guindani, presidente di Asstel: “I migliori auguri di buon lavoro al Presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, da parte di Asstel e di tutte le imprese delle telecomunicazioni, affinché possa guidare Confindustria nel segno del rilancio e della responsabilità – afferma Guindani – Il nostro Paese sta affrontando un’emergenza dalla quale si potrà uscire con la ‘chiarezza ed energia’ richiamata dal presidente Bonomi per uno sforzo corale che rilanci l’economia reale, l’unico motore in grado di sostenere l’occupazione ed i redditi”.

“Asstel – conclude Guindani – supporterà il lavoro di Confindustria per assicurare a tutte le filiere industriali i servizi di telecomunicazioni che si sono già dimostrati una risorsa fondamentale in queste settimane di crisi, per consentire a milioni di persone di continuare a lavorare, studiare e mantenere i rapporti sociali. Sarà fondamentale continuare a promuovere la digitalizzazione del Paese e lo sviluppo di nuove tecnologie a partire dalle reti in fibra e 5G”.

