Dalle Tlc alla finanza, Marco Patuano senior advisor di Nomura

Nomura, banca d’investimento asiatica attiva a livello globale, annuncia oggi l’avvio della collaborazione con Marco Patuano, che ricoprirà il ruolo di Senior Advisor. Patuano opererà quale advisor nell’attività di Investment Banking a livello europeo di Nomura, con particolare attenzione all’Italia.

“La nomina di Marco Patuano rafforzerà ulteriormente le nostre competenze per supportare i clienti corporate e finanziari in tutta Italia, Paese in cui siamo presenti da oltre 30 anni”, commenta in una nota Takeshi Imatoki, Country Manager di Nomura per l’Italia.

“Avendo avuto il privilegio di lavorare con Marco Patuano nel corso degli anni, crediamo fermamente che la sua chiara visione strategica e la sua comprovata esperienza in diversi settori andranno a beneficio dei nostri clienti in Italia”, aggiunge Stefano Giudici, Responsabile Investment Banking del gruppo per l’Italia.

Charles Pitts-Tucker, Responsabile Investment Banking di Nomura a livello globale, dichiara: “Siamo felici di collaborare con un professionista esperto del calibro di Marco Patuano. Il suo importante track record contribuirà ulteriormente alla crescita della nostra attività di Investment Banking in Italia e in tutta Europa”.

Marco Patuano ha del resto trascorso oltre 26 anni in Telecom Italia, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali in Italia e America Latina, tra cui quello di Group Ceo dal 2011 al 2016. Recentemente è stato, da gennaio 2017 a giugno 2019, amministratore delegato della holding di partecipazioni Edizione Srl.

