Google Cloud, Chris Ciauri è il nuovo presidente per l’area Emea

Chris Ciauri è il nuovo presidente Emea di Google Cloud: guiderà il dipartimento Sales per l’area che riunisce l’Europa e il Medio Oriente, “a conferma dell’impegno di Google Cloud – si legge in una nota dell’azienda – nel rafforzamento della propria strategia go-to-market e del supporto verso le aziende che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale.

Negli ultimi dieci anni Ciauri ha ricoperto il ruolo di Executive vice president e general manager Emea di Salesforce. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Sales in diverse aziende tecnologiche, tra cui Adobe Systems, e Peoplesoft. E’ inoltre membro del board del Gruppo di Agenzie Seneca (organizzazione non-profit per i bambini in difficoltà e per le loro famiglie) e membro dello strategic advisory team di Farview Equity Partners.

Nel nuovo incarico Chris Ciauri prenderà il posto di Sebastien Marrotte, nominato vice president, Channel for Emea. La nomina, conclude la nota di BigG “fa seguito ad una serie di recenti assunzioni nel management globale, a conferma della volontà da parte del Ceo Thomas Kurian di continuare a espandere il team di Google Cloud e la vicinanza alle imprese”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA