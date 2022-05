Insurtech, l’Italiana Garanteasy vince la Zurich Innovation Championship

Tra le dodici startup premiate all’edizione 2022 della Zurich Innovation Championship, competizione per le startup assicurative che ha visto partecipare 2.760 realtà da tutto il mondo, c’è anche una socaetà italiana, Garanteasy.

La giuria, composta dai top manager di Zurich Insurance ha scelto Garanteasy per la categoria “Insurance Reimagined”, una sfida aperta sul tema re-immaginare l’assicurazione, e ha già messo a disposizione di Garanteasy i primi 100.000 dollari per progettare insieme, testare e lanciare i propri prodotti assicurativi del futuro.

Nella challange “Insurance Reimagined”, Zurich ha complessivamente selezionato tre startup: la tedesca Caruso, l’israeliana Keepers.ai e l’Italiana Garanteasy, all remote company che mette a disposizione dei consumatori una piattaforma cloud sulla quale conservare e gestire le garanzie sui prodotti acquistati per tutta la loro durata, li avvisa delle scadenze e delle manutenzioni dei prodotti, permette di richiedere supporto in caso di difetti o danni. Per rendere del tutto automatica l’archiviazione e la gestione di qualsiasi tipo di garanzia- si legge in una nota – la piattaforma di Garanteasy si interfaccia con tutti gli attori coinvolti nell’ecosistema delle garanzie: produttori, retailer, e-commerce, assicurazioni, centri assistenza e sistemi di pagamento.

Le startup vincitrici nelle altre challenge provengono da Usa, Emirati Arabi, Israele e Svezia e sono Adapt Ready, Binah.ai, One Concern (categoria Prevention and mitigation), Anagog, Democrance, LISA Insurtech (categoria Simplicity), Dynamhex, Salient, Deedster (categoria Sustainability).

“Siamo onorati e orgogliosi di questo riconoscimento internazionale che è frutto del lavoro e della resilienza di tutto il nostro team ma anche del supporto di molti nostri soci investitori che non hanno mai smesso di credere nel potenziale di Garanteasy- afferma Carmela Magno, co-founder di Garanteasy – Un ringraziamento particolare va al team innovazione di Zurich con il quale abbiamo collaborato in tutte le varie fasi della selezione. Il merito di questa vittoria è anche loro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA