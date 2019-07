Microsoft Italia, Nicola Boschetti è il nuovo Chief financial officer

Nicola Boschetti è il nuovo Chief financial officer di Microsoft Italia, dove avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare i processi finanziari, “contribuendo – si legge in una nota della società – al conseguimento degli obiettivi di business che l’azienda si è posta”.

Il manager, che viene da Ferrari, dove era responsabile dei Ferrari Financial services per il mercato degli Stati Uniti, prende il posto di Florence Debuyser, che passa a un ruolo internazionale sempre all’interno di Microsoft. Classe1977, Boschetti è laureato in Economia Aziendale dall’Università di Modena e ha conseguito un MBA dall’IE Business School.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico che mi consente di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per un’azienda come Microsoft Italia capace di valorizzare il talento e la diversità delle sue risorse – aggerma Boschetti – Sono felice di rientrare nel Paese in cui sono nato e cresciuto e poter contribuire alla sua trasformazione digitale e alla sua crescita, aiutando persone, organizzazioni, aziende e amministrazioni pubbliche a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”.

