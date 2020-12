Nutanix, Rajiv Ramaswami è il nuovo presidente e Ceo - CorCom

Rajiv Ramaswami è il nuovo presidente e Ceo di Nutanix, società specializzata nel private cloud, hybrid cloud e multicloud computing. Succede a Dheeraj Pandey, cofondatore dell’azienda, che aveva annunciato la sua intenzione di lasciare l’incarico. Nel curriculum di Ramaswami c’è una lunga esperienza nel settore tecnologico, con ruoli di primo piano ricoperti tra le latre in VMware, Broadcom, Cisco e Nortel, dopo gli inizi in Ibm. Nel suo ruolo più recente di Chief operating officer, products and cloud services in VMware, il manager aveva co-gestito il portafoglio di prodotti e servizi dell’azienda, guidando diverse acquisizioni e svolgendo un ruolo chiave nella transizione di VMware verso un modello di licenze in abbonamento e SaaS. Laurato in Ingegneria Elettrica presso l’Indian Institute of Technology di Madras, e con all’attivo un Master e dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica e Informatica presso l’Università della California, Berkeley, Ramaswami è membro dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ieee) Fellow e detiene 36 brevetti, principalmente nel campo delle reti ottiche.

“Rajiv è un leader affermato, con una comprovata esperienza nello sviluppo di un portafoglio di prodotti e servizi in forte crescita – commenta Sohaib Abbasi, Lead independent director di Nutanix – Rajiv si è distinto tra i candidati presi in esame per la rara combinazione di qualità quali disciplina operativa, sesto senso commerciale, visione tecnologica e capacità di leadership inclusiva. Sotto la guida di Rajiv, il talentuoso team di Nutanix potrà crescere in modo sostenuto, migliorare la propria efficienza e consolidare la propria leadership nella categoria emergente delle infrastrutture cloud ibride”.

“Sono entusiasta di unirmi a Nutanix in questo momento di trasformazione per l’azienda e per il settore – sottolinea Ramaswami – Nutro un’ammirazione di lunga data per Nutanix che ho vissuto come un concorrente formidabile, un pioniere nelle soluzioni per le infrastrutture iperconvergenti e un leader nel software cloud. Lavorando a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione, il team di gestione e gli oltre 6.000 talentuosi dipendenti Nutanix in tutto il mondo, svilupperemo ulteriormente le già solide fondamenta di Nutanix caratterizzate da innovazione continua, collaborazione e soddisfazione dei clienti. Insieme, sfrutteremo le importanti opportunità che ci attendono rispettando la prossima fase di crescita dell’azienda e creando valore”.

WHITEPAPER Storage: aumentare prestazioni, scalabilità ed efficienza a costi contenuti Storage Backup

“Rajiv è il leader giusto al momento giusto – afferma Dheeraj Pandey – Con un modello di business a prova di futuro, una base clienti fedele e in espansione e un solido portafoglio tecnologico, non vedo l’ora di vedere Rajiv assumere il comando per guidare questo incredibile team. Questo è un decennio estremamente importante per un’azienda che dà così tanto valore alla semplicità, alla sicurezza e alla continuità. A titolo personale, è stato un privilegio servire i nostri clienti e partner, lavorando a stretto contatto con i dipendenti Nutanix”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA