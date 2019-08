Oppo diventa “globale”: due nuove divisioni per l’integrazione dei mercati

Sostenere lo sviluppo integrato dell’azienda sui mercati globali e offrire ai consumatori di tutto il mondo prodotti e servizi smart e di qualità nell’era della connettività intelligente. Nascono con questi obiettivi due nuove divisioni di Oppo, società cinese specializzata nella produzione di smartphone: Global Sales e Global Marketing.

Per guidarle l’azienda ha scelto rispettivamente Alen Wu (nella foto sopra), che da maggio 2018 era president of International business e che manterrà quella di vice president, e Brian Shen (nella foto in basso), che lascia l’incarico di President of Mainland China Business (che ricopriva da maggio 2018) e anche lui mantiene quella di vice president. Entrambi riporteranno direttamente al Ceo Tony Chen.

“Oppo ha sempre gestito il business secondo la propria visione globale ‘One Market, One OPPO’ – commenta Chen – Consideriamo i mercati internazionali come un unico mercato in cui dobbiamo concentrarci sull’integrazione di risorse per garantire lo sviluppo a livello globale. Sia Alen che Brian sono manager e leader eccezionali che hanno portato un contributo significativo in Oppo. Sono fiducioso che dirigeranno il nostro team globale riuscendo a individuare molte innovazioni rivoluzionarie”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA