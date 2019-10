Paola Generali è il nuovo presidente di Assintel

Paola Generali, founder di GetSolution, è stata eletta per acclamazione presidente di Assintel, l’associazione nazionale delle imprese Ict e Digitali di Confcommercio. “Assintel è oggi l’esempio di come sia possibile raggiungere grandi risultati mettendo in campo tenacia, coraggio, impegno e soprattutto lavoro di squadra – afferma la neopresidente – Come imprenditrice sono orgogliosa di rappresentare un modo di pensare l’associazione che è prima di tutto orientato al fare: noi aziende siamo il motore del cambiamento e spetta a noi progettare obiettivi ambiziosi e raggiungibili, che portino l’ecosistema digitale ad evolvere in tutte le sue potenzialità”. Generali prende il posto di Giorgio Rapari, sotto la cui guida negli ultimi 15 anni l’associazione aveva triplicato il numero degli iscritti.

Il nuovo consiglio direttivo di Assintel

All’assemblea che ha ratificato le nuove nomine, si legge in una nota dell’associazione, era presente anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Con Paola Generali è stato eletto anche il nuovo Consiglio direttivo, di cui fanno parte Elio Arena (Omicron Sistemi), Antonio Assandri (Ssi Sviluppo Sistemi Informativi), Stefano Baroncini, (Atena), Andrea Cadei (Sigemi), Rosario Cannizzaro (Adfor), Piergiorgio De Campo (Noovle), Donato De Ieso (Dilium), Massimo De Maio (Acm-Service), Roberto Di Gioacchino (Prs Planning Ricerche e Studi), Marco Giorgetti (Skeeller), Davide Giribaldi (Ikran Services), Francesco Inguscio (Nuvolab), Giovanni Maria Martingano (Ifin Sistemi), Rosario Minasola (Elmi), Massimo Neri (Mavigex), Roberto Palazzetti (Osmosit), Manlio Romanelli (M-Cube), Luca Sala (Iotty), Claudio Salano (Overnet Solutions), Giuseppe Sarti (Sediin), Rosanna Silenti (Oltriamo), Emanuele Spampinato (Etna Hitech), Francesco Tieghi (Servitecno), Giulio Vada (Swascan).

