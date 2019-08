Premio Preto, ecco i vincitori della seconda edizione

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proclama sulla base della valutazione della giuria i vincitori per la categoria giovani della seconda edizione del premio intitolato alla memoria di Antonio Preto, il commissario Agcom scomparso nel 2016.

Per l’area giuridica si è aggiudicata il riconoscimento Maria Francesca De Tullio, che ha totalizzato 77 punti. Per l’area sociologica ha vinto Maria Valeria Pino (80 punti) e per l’area economica Jacopo Arpetti (84 punti).

I vincitori, si legge nella delibera Agcom di proclamazione dei vincitori, svolgeranno un periodo di tirocinio non retribuito della durata di sei mesi, “con possibilità di prolungamento per ulteriori tre mesi – si legge sul documento – in caso di valutazione positiva del responsabile di primo livello cui il tirocinante è assegnato”.

A ciascuno dei tre vincitori è inoltre assegnata una borsa di studio dell’importo di 1.500 euro: quella del candidato con il punteggio più alto sarà messa a disposizione da Agcom all’inizio del tirocinio, mentre le altre due saranno messe a disposizione dai Membri promotori del Premio Preto.

