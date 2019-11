Qualcomm, Akash Palkhiwala confermato Chief financial officer

Akash Palkhiwala è il nuovo executive vice president e Chief financial officer di Qualcomm: la sua nomina è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione del gigante Usa della microelettronica.

“La profonda conoscenza del nostro business che caratterizza Akash, sia in termini operativi che strategici, lo rende il candidato ideale per guidare la nostra divisione finanziaria in un momento della storia di Qualcomm che non è mai stato così ricco di opportunità di crescita – afferma Steve Mollenkopf, ceo di Qualcomm Incorporated – Con la diffusione sempre più pervasiva del 5G, sono entusiasta di poter annunciare la nomina di Akash”.

In Qualcomm dal 2001, Akash Palkhiwala ha ricoperto nell’azienda diverse posizioni, inclusa quella di tesoriere e di capo della Corporate finance, supervisionando la pianificazione finanziaria della società, e accumulando una speranza decennale nel team di vertice della gestione finanziaria dell’azienda. Dall’agosto 2019 ricopriva ad interim la carica di Chief Financial officer in cui è stato confermato dal Consiglio d’amministrazione.

In precedenza era stato senior vice president e a capo della gestione finanziaria di Qct con particolare riferimento al settore dei chipset e di una serie di segmenti come il mobile e l’Iot.

