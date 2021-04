Retelit Med, Mario Bacchini è il nuovo Ad - CorCom

Mario Bacchini è il nuovo amministratore delegato di Retelit Med, Joint venture paritetica nata a febbraio 2020 tra Retelit e Lptic, la Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company, holding con sede a Tripoli che si occupa di investimenti nei settori Tlc e IT in generale e anche di costruzione, manutenzione e gestione degli impianti infrastrutturali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. Obiettivo della società è di sviluppare opportunità e sinergie commerciali tra la società libica e l’azienda italiana specializzata in infrastrutture in fibra ottica e in progetti per la trasformazione digitale.

Con la nomina di Mario Bacchini, si legge in una nota, entra nel vivo una nuova fase di sviluppo della strategia di Retelit Med che mira allo sviluppo dei servizi Ict internazionali nel bacino del Mediterraneo tra Europa, Asia e Africa. Facendo leva sulla naturale posizione geografica dell’Italia e della Libia al centro del Mediterraneo quali gateway tra l’Europa e l’Africa, Retelit Med sfrutterà gli asset di proprietà di Lptic e Retelit e le rispettive competenze. Il nuovo amministratore delegato conta su una grande esperienza internazionale nel settore delle telecomunicazioni, e prima dell’incarico in Retelit Med si era occupato di sviluppare il Business in Libia per Ericsson, entrando in ottimi rapporti con Lptic.

“Con Lptic condividiamo la stessa visione di business – afferma Federico Protto, amministratore delegato di Retelit – dal punto di vista del posizionamento geografico le nostre offerte si integrano perfettamente. Come abbiamo avuto modo di sottolineare anche durante l’ultimo Forum Ict svoltosi a Tripoli, Retelit è direttamente coinvolta nel nuovo grande progetto digitale libico che prevede la creazione in Libia di una nuova rete in fibra ottica, lo sviluppo dell’infrastruttura 5G, l’atterraggio di cavi sottomarini, cavi terrestri per creare connessioni in fibra con gli altri paesi africani e un grande data center nazionale. La nomina di Bacchini ci permette ora di entrare nel vivo di questa strategia e in una nuova fase di sviluppo della nostra partnership”.

“E’ un momento cruciale per la Libia e per i rapporti tra l’Italia e la Libia, e quindi, adesso più che mai, è importante lanciare con le nostre aziende questi grandi progetti per la costruzione digitale della Libia, paese da sempre amico del nostro – aggiunge Gianni Castellaneta, presidente di Retelit Med – Abbiamo individuato in Mario Bacchini la persona giusta per poter incrementare il business congiunto con LPTIC nel bacino del Mediterraneo tra Europa, Asia e Africa e per valorizzare i rispettivi asset, le rispettive competenze e per sfruttare il potenziale commerciale inespresso in tale area. Bacchini, per anni Responsabile degli Affari per la Libia in Ericsson, possiede una profonda conoscenza del mercato Ict libico e per questo, siamo convinti, riuscirà nella missione assegnatagli”.

