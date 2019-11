Silvio Mani è il nuovo presidente dell’associazione Alumni Accenture, la business community degli ex dipendenti della multinazionale. A eleggerlo l’assemblea dei soci, che ha anche rinnovato il consiglio d’indirizzo dell’associazione. Mani faceva parte del Global Leadership Council di Accenture dal 2010, dopo aver accumulato oltre 30 anni di esperienza in azienda. Il manager succede a Guido Feller, che continuerà a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione nel ruolo di presidente emerito dopo esserne stato tra i fondatori.

In Accenture dal 1988 e partner dal 1998, Silvio Mani ha ricoperto diverse posizioni di Leadership con crescente responsabilità nella divisione Communications, Media e Technology, sia a livello locale, sia globale (Europa, Latin America, Medio Oriente e Africa). Negli ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di Growth & Strategy Lead con responsabilità sulle aree ad alta crescita, investimenti e acquisizioni.

“Ringrazio Guido Feller per lo straordinario lavoro svolto in questi anni e sono orgoglioso di essere al timone di questa Associazione che con passione ed entusiasmo riunisce e connette ogni giorno intere generazioni di Alumni – afferma il neo presidente – Storie, esperienze e professionalità diverse che, unite, hanno contribuito negli anni al successo di Accenture, amplificandone l’immagine e la leadership presso l’ecosistema dell’innovazione”.

Insieme a Silvio Mani entrano a far parte del Consiglio, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, anche Valerio Romano, Intelligent Cloud & Infrastructure Lead di Accenture Iceg, Antonella Aureli, Capital Markets Lead di Accenture Iceg, e Teodoro Lio, Accenture Automotive and Mobility Lead di Accenture Iceg, e gli Alumni Davide Vignotti, Elena Mazzotti e Fabio Rogante. Confermati nel ruolo di vicepresidente e tesoriere Massimo Morielli, Accenture Digital Lead Iceg, e Raffaella Baldi, Segretario Generale dell’Associazione. Il Consiglio di Indirizzo così composto resterà in carica per i prossimi tre anni.

