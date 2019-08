Unstoppable women, Federica Meta tra le mille innovatrici che cambiano l’Italia

Nella lista delle mille donne da seguire nell’innovazione in Italia entra per la prima volta Federica Meta, giornalista di Corcom, citata da StartupItalia tra le “Unstoppable Women”, quella delle “mille donne che stanno cambiando l’Italia”.

Si tratta di fondatrici di imprese, manager, attiviste, ricercatrici che nel corso della loro carriera si sono distinte per le loro attività e che potrebbero essere un esempio da seguire per le giovani che oggi sono interessate all’innovazione, facendo da moltiplicatore per la presenza femminile nel mondo del digitale.

Secondo i dati di StartupItalia su 10.178 startup in Italia solo 1.364 sono a forte prevalenza femminile: la maggior parte sono a Milano (198), poi Roma con 150 e a seguire Napoli, Salerno, Torino, Padova, Ancona, Palermo, Verona, Bologna e Treviso.

Stesso trend – sottolinea l’associazione – si sta verificando in Politica, settore ancora oggi a netta prevalenza maschile, mentre anche nel mondo delle grandi imprese le donne faticano ancora a farsi largo, se si escludono alcune importanti eccezioni come Amazon o Microsoft, multinazionale che in Italia è guidata da Silvia Candiani, primo country manager “in rosa” dalla fondazione della filiale nel 1985.

La classifica ora è aperta anche alle segnalazioni dei lettori, che potranno indicare le loro preferenze contattando StartupItalia sui social (facebook, twitter, linkedin o instagram), o inviando una e-mail a unstoppablewomen@startupitalia.eu.

@RIPRODUZIONE RISERVATA