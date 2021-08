5G e automotive: cresce il mercato degli pneumatici smart - CorCom

L’industria automobilistica è in costante evoluzione, con vari sviluppi tecnologici in atto nel settore che stanno migliorando le caratteristiche dei veicoli per migliorare l’esperienza di guida. L’ascesa dei veicoli connessi e della guida autonoma ha accelerato l’evoluzione della tecnologia presente in tutti i tipi di componenti per auto. Ultima frontiera sono ora gli pneumatici, per i quali i produttori di apparecchiature originali (OEM) automobilistici stanno immaginando soluzioni innovative sia sui veicoli autonomi sia su quelli convenzionali.

Lo sviluppo di pneumatici intelligenti con sensori incorporati nel rivestimento interno dei pneumatici era inevitabile. Questi pneumatici intelligenti generano molti più dati rispetto all’attuale sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici: i sensori possono segnalare quando cambiare uno pneumatico e riportare dettagli sulle condizioni più difficili e pericolose dello pneumatico. Secondo una recente analisi di mercato, si prevede che il mercato globale degli pneumatici intelligenti per autoveicoli raggiungerà i 110,39 miliardi di dollari entro il 2026, con un Cagr del 6,20% durante il periodo di previsione 2021-2026.

Mercato in crescita tra vantaggi e sfide

La crescita del mercato degli pneumatici intelligenti per autoveicoli è influenzata da fattori trainanti come le rigorose normative governative in materia di ambiente e sicurezza nei veicoli, la crescente adozione della tecnologia 5G e i progressi nelle soluzioni di gestione della flotta. Un enorme potenziale è poi rappresentato dai numerosi vantaggi relativi alla manutenzione. Ma è probabile che in futuro si apriranno aree inesplorate del mercato, tra cui l’implementazione di tecniche di stampa 3D per pneumatici intelligenti.

Tuttavia, alcuni fattori sono responsabili dell’ostacolo alla crescita del mercato. Queste sfide includono la mancanza di standardizzazione e commercializzazione, problemi di affidabilità e una minore adozione di pneumatici intelligenti nei veicoli passeggeri.

