Realme è il marchio di smartphone 5G che cresce più rapidamente al mondo. Il più giovane tra i primi sei brand globali si è infatti distinto per un incremento delle spedizioni pari al 165% nel corso dell’ultimo trimestre del 2021. Seguono in classifica Samsung, con una crescita del 109%, Xiaomi e Honor a pari merito, con il 98%, Vivo con il 55%, Oppo con il 42% e Apple con il 30% (in linea con l’andamento complessivo del comparto).

L’espansione di Realme in Europa

A dirlo è l’ultimo report di Counterpoint Research, secondo il quale le spedizioni di dispositivi 5G di Realme sono state alimentate soprattutto dall’espansione dell’azienda nei paesi dell’Europa occidentale, a partire da Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Svizzera, in ognuno dei quali Realme è il brand in più rapida crescita grazie alla serie Gt e a Realme 8 5G.

WHITEPAPER Cloud, omnicanalità e intelligenza artificiale: porta il tuo Contact Center nel futuro Intelligenza Artificiale Telco

I dispositivi 5G di Realme continuano a essere performanti anche in regioni come il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Asia Pacifico, che costituiscono la maggior parte delle spedizioni nei 20 mercati in cui il brand è presente (tra cui India, Bangladesh, Malesia, Marocco, Myanmar e Singapore), collocandosi sempre tra le prime cinque aziende.

Nell’ottica di potenziare il proprio posizionamento nel mercato del Vecchio continente, Realme sta inaugurando anche i primi pop-up store europei a Parigi, Madrid, Roma, Varsavia, Amsterdam e Colonia, con prodotti di punta premium e opere d’arte sostenibili.

Le novità del Mobile World Congress

Realme, si legge in una nota, punta a rafforzare un’esperienza 5G premium, e per questo, durante il Mobile World Congress 2022, ha presentato Realme Gt 2 Pro, un device alto di gamma, e la ricarica a 150 W, che sarà presente sul modello Realme Gt Neo 3. Lo smartphone appena lanciato promette una user experience di livello, che dovrebbe essere garantita dal processore Snapdragon 8 Gen 1 e il display piatto Android ad alte prestazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA