Taglio del nastro a Roma, a pochi passi dal Colosseo, per il primo retail store di TrenDevice con la formula franchising. “Il 2022 si conferma come un anno caratterizzato dall’accelerazione sul canale retail per la nostra società – sottolinea Alessandro Palmisano, ceo e co-founder di TrenDevice– Con l’inaugurazione del quinto store arrivano a quota tre i negozi avviati a ritmo serrato nel corso del 2022. Il punto vendita Roma Filiberto è il secondo nella Capitale ed il primo avviato con la formula del franchising. Come da piano, resta confermata Torino come successiva città target per l’apertura del sesto punto vendita, nell’arco dei prossimi mesi”.

Garanzia di 12 mesi sui device di fascia alta

Specializzata nel ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, l’azienda effettua il ritiro gratuito a domicilio per privati e aziende. Lo store garantirà assistenza continuativa e costante ai propri clienti, oltre che far conoscere la propria offerta di device Apple e Samsung di fascia alta, ricondizionati e certificati da oltre 30 test di funzionamento, con garanzia 12 mesi.

Chi è TrenDevice

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell’economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (smartphone e tablet Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della value chain. Con un fatturato 2021 pari a 15,8 milioni di euro e un contributo ambientale 2021 pari a 2.400 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società̀ opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima società̀ della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA