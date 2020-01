Apple nel cuore di Roma: a via del Corso il flagship “storico”

Sarà inaugurato in primavera l’Apple Store del centro storico di Roma. Il flagship capitolino, che sarà localizzato a Palazzo Marignoli in via del Corso 184, darà lavoro a 120 persone, rende noto la società che annuncia contestualmente la chiusura dello store nel centro commerciale Roma Est e la ricollocazione dei relativi lavoratori negli altri punti vendita, senza quindi perdita di posti.

L’ “Apple via del Corso” – così sarà battezzato il flagship del centro di Roma “avrà rilevanza mondiale”, annuncia la società. “I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per la città prenda vita in via del Corso questa primavera”, sottolinea Deirdre O’Brien, vicepresidente senior “Retail + People” di Apple. “Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri talentuosi team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di ‘Today at Apple’ gratuite e di classe mondiale”.

I lavori di ristrutturazione della sede sono stati portati avanti in partnership con il Comune di Roma, la Soprintendenza e la proprietà della location, il gruppo Allianz. Una tipologia di collaborazione, volta a tutelare il patrimonio culturale, che già in passato ha interessato altri negozi della Mela, come l’Apple Champs Élysées di Parigi e l’Apple Covent Garden di Londra.

