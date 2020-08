Debutta il nuovo Pixel 4a, ma per il 5G bisogna aspettare l’autunno

Google ha ufficialmente lanciato il suo nuovo smartphone Pixel 4a. Disponibile inizialmente negli Stati Uniti al prezzo di 349 dollari, presto verrà commercializzato in altri mercati (Australia, Canada, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Giappone, Singapore, Spagna, Taiwan e Regno Unito), e la gamma si arricchirà di una versione 5G, prevista per questo autunno.

Le caratteristiche di Pixel 4a

Il nuovo device è di fatto una versione più economica di Pixel 4, rilasciato a ottobre 2019. Pixel 4a è dotato di un display Amoled da 5,8 pollici con risoluzione Full Hd + oltre che di una fotocamera frontale da 8 megapixel. Il suo motore è il processore Qualcomm Snapdragon 730G, che alimenta un sistema operativo Android 10 con 6 Gb di Ram e 128 Gb di memoria di archiviazione. Sul retro dello chassis trova posto una fotocamera da 12,2 megapixel integrata con il software per l’elaborazione fotografica di Google di nuova generazione, che include funzioni di Hdr, doppi controlli di esposizione, modalità Ritratto, Top Shot, Night Sight, strumenti per l’astrofotografia e per la stabilizzazione dei video.

Dove e quando lo si può acquistare

Il dispositivo è disponibile in preordine negli Stati Uniti in un’unica colorazione (nero opaco) su Google Store, Amazon, Verizon, Us Cellular, Best Buy e altri rivenditori. Le spedizioni prenderanno invece il via il 20 agosto. In autunno Google dovrebbe lanciare altri due telefoni. La versione Pixel 4a con 5G, come accennato, che avrà un prezzo d’attacco di 499 dollari, e il Pixel 5 dotato di connettività 5G.

