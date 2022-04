Facebook rilancia sul Metaverso, al debutto il primo negozio fisico

Meta-Facebook rilancia sul Metaverso e apre il suo primo negozio fisico. L’inaugurazione è prevista per il 9 maggio nel campus di Burlingame in California, vicino alla sede della divisione Reality Labs. Il negozio punterà sui dispositivi che l’azienda guidata da Zuckerberg sta sviluppando, come gli altoparlanti intelligenti Portal, gli occhiali smart prodotti in collaborazione con Ray Ban e i visori Meta Quest 2, porta di accesso alla realtà virtuale.

Come si presenterà il nuovo negozio

In un post Zuckerberg ha spiegato che il nuovo negozio aiuterà gli utenti a capire le novità, mentre la società lavora sul metaverso. Il negozio sarà di circa 140 metri quadrati, e avrà un enorme display attaccato al muro che trasmetterà i contenuti provenienti dai visori dei visitatori. Lo scorso autunno il New York Times aveva anticipato che la società stava prendendo in considerazione l’apertura di negozi fisici in tutto il mondo.

“Ma non è un grande passo avanti nella vendita al dettaglio”, annota Cnbc: “a differenza di Apple e di altre società tecnologiche che hanno negozi in aree ad alto traffico pedonale come i centri commerciali – si legge nel sito della testata – il Meta Store aprirà presso il campus dell’azienda a Burlingame”. Il negozio avrà aree demo in cui le persone potranno provare, tra gli altri prodotti, i suoi visori per realtà virtuale Oculus e le app e i giochi che funzionano su di essi.

Gli investimenti sul Metaverso

L’azienda ha stanziato 10 miliardi di dollari nel prossimo anno per costruire il Metaverso, un mondo virtuale che secondo il Ceo Mark Zuckerberg diventerà lo standard per lavorare, socializzare e giocare.

Fra i device più attesi la prossima versione del visore Quest 2 VR, che sarà probabilmente rilasciato nel secondo trimestre e considerato dagli analisti come fondamentale per i piani del Metaverso dell’azienda.

