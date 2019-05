Gaming, Hp lancia il primo laptop dual-screen

Hp ha annunciato oggi, nel corso dell’Hp Gaming Festival di Pechino, un’importante serie di innovazioni delle famiglie di prodotti Omen, destinate a portare a un nuovo livello le esperienze di gioco degli appassionati di videogiochi.

Omen X 2S, il primo laptop dual-screen per il gaming al mondo, offre un livello straordinario di potenza e capacità multitasking. I nuovi laptop Omen 15 e Omen 17 assicurano prestazioni elevate nel formato più sottile mai realizzato finora da Hp. Il laptop Hp Pavilion Gaming 15 garantisce una versatilità e una mobilità straordinarie sia per i giocatori che per i professionisti della creatività. Inoltre, con i miglioramenti del software Omen Command Center e i nuovi display e accessori Omen e Hp Pavilion Gaming, Hp ha rafforzato un ecosistema di gioco tra i più importanti del settore, che offre tutto ciò di cui hanno bisogno i giocatori per migliorare e raggiungere i propri obiettivi.

Una ricerca recente sui trend del settore mostra che l’82% dei giocatori utilizza il proprio smartphone per scambiare messaggi durante le sessioni di gioco, il 61% ascolta musica e il 49% guarda contenuti in streaming, video e siti Web correlati ai giochi2. Per rispondere a queste esigenze, Hp ha introdotto un secondo schermo nel sistema Omen X 2S, sotto forma di touchscreen 1080p da sei pollici, che permette di scambiare messaggi con gli amici in WeChat e WhatsApp, navigare in Spotify, guardare video su Twitch e YouTube e che può essere utilizzato perfino come hub per il software Omen Command Center.

“Spingere sempre avanti i confini di ciò che è possibile, con prodotti rivoluzionari che cambiano le regole del gioco, rispecchia la filosofia alla base del modo in cui opera Hp”, ha dichiarato Rossella Campaniello, Personal Systems Business Director di Hp Italy. “Il brand Omen è pensato per i videogiocatori che vogliono il meglio, e Omen X 2S è un ottimo esempio di come stiamo definendo nuovi standard e cambiando il modo in cui viene utilizzato un laptop da gioco”.

Laptop progettati per il gaming di nuova generazione

Come primo laptop dual-screen per il gaming al mondo, Omen X 2S rimette completamente in discussione le aspettative associate a un laptop da gioco, con incredibili capacità per il multitasking per eseguire diverse attività, anche grazie alla presenza di tasti personalizzabili. Non è più necessario premere Alt e Tab per guardare tutorial video durante il gioco, ascoltare la canzone giusta su Spotify mentre si affronta un Mmo o mantenersi aggiornati su Twitch o Discord: grazie alla funzione di mirroring dello schermo in tempo reale, che consente di ritagliare e trasmettere sul secondo schermo parti della schermata principale (ad esempio, per riprodurre la mappa in un gioco di racing), Omen X 2S assicura una visione centrata e favorisce il movimento della testa in verticale, piuttosto che in orizzontale.

Il sistema, con uno spessore di 20 mm e un telaio completamente in metallo, è il primo laptop al mondo con una diagonale da 15 pollici a includere un sistema termico con un composto in metallo liquido Thermal Grizzly Conductonaut. Il risultato è un’ottima dissipazione del calore grazie a una conducibilità termica dieci volte superiore a quella della pasta termica al silicone, con un incremento del 28% delle prestazioni dei quattro fotogrammi al secondo rispetto alla pasta tradizionale durante i test con Apex Legends e un lead time più rapido dell’8,5%5 in un test con il benchmark Blender. Omen 15 e Omen 17 godono invece di una riduzione dello spessore del 20% e del 18% rispetto alle versioni precedenti, con un’altezza di 20 mm e 27 mm.

Tutti e tre i laptop dispongono di Omen Tempest, una soluzione termica avanzata che utilizza una ventilazione su tre lati per produrre un flusso d’aria a cinque vie e consente una dissipazione ottimale del calore. Il supporto fino a Nvidia GeForce Rtx 2080 per Omen 17 e il design Max-Q6 per Omen X 2S e Omen 15 assicurano immagini realistiche. Inoltre, il multitasking e i giochi che richiedono una grande quantità di risorse sono sempre più fluidi grazie al processore mobile ad alte prestazioni Intel Core i9 di nona generazione, con fino a 8 core e 16 thread 5,0 GHz Turbo8 e fino a 32 GB di Ram.

I laptop Omen X 2S, Omen 15 e Omen 17 saranno disponibili in Italia da luglio rispettivamente a prezzi a partire da 2.999, 1.499 e 1.799 euro.

