Huawei porta le “fotografie intelligenti” sul nuovo Y6s

Arriva sul mercato l’ultimo smartphone di casa Huawei, l’Y6s, che porta a disposizione di tutti le innovazioni dell’intelligenza artificiale applicata alla fotocamera. Lo smartphone, che sarà negli store dalla seconda settimana di gennaio al prezzo consigliato di 149,90 euro, conta su un display da 6.09’’ e una fotocamera posteriore da 13MP, oltre che sul sistema operativo Emui 9.0 basata su Android 9, “con il pieno supporto – si legge in una nota dell’azienda – di tutti i Google Mobile Services”. Due i colori disponibili: starry black e orchid blue.

“L’ultimo smartphone della Serie Y unisce il rinomato comparto fotografico di Huawei ad un design elegante – sottolinea Giorgio Furcas, deputy general manager Huawei Cbg Italia – Disponibile in due varianti di colore ad un prezzo altamente competitivo, Huawei Y6s offre prestazioni senza eguali per chiunque voglia esprimere il proprio potenziale fotografico”.

Ma in cosa consiste esattamente l’intelligenza artificiale applicata alla fotografia per gli smartphone? La fotocamera dello Huawei Y6s, oltre a catturare immagini estremamente nitide e video di altissima qualità, anche in situazioni di scarsa luminosità, grazie alla tecnologia Scene Recognition è in grado di identificare oltre 22 differenti categorie di oggetti, e oltre 150 scenari, regolando automaticamente colore e luminosità della foto in base alla situazione per scatti unici e inquadrature sempre perfette. Il device conta inoltre su una fotocamera frontale da 8MP (f/2.0), per selfie ad alta risoluzione.

Quanto al resto della d’opzione tecnologica, Huawei Y6s conta su un processore octa-core MediaTek MT6765, e su una Ram da 3GB e 32GB di memoria interna, e monta una batteria da 3.020 mAh. Huawei Y6s è inoltre dotato del display Huawei Dewdrop Notch da 6.09″.

@RIPRODUZIONE RISERVATA