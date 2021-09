Ikea lancia una linea gaming in Italia: in campo Asus e Republic of Gamers - CorCom

Ikea si dà al gaming e si prepara a svelare al grande pubblico le novità sviluppate in collaborazione con Asus e Republic of Gamers. L’appuntamento è fissato il 16 settembre a Milano all’Ikea Festival: già arrivato il “save the date” ai giornalisti. “Approfondiremo cosa rappresenta per Ikea l’ingresso nel mondo del gaming, quali sono le soluzioni che ha sviluppato e, insieme conn Asus, saranno svelati i dettagli della collaborazione”, si legge nel save the date che annuncia la presenza all’evento della country manager Laura Schiatti e di un ospite di eccezione, il campione mondiale di videogiochi Stermy.

Il debutto di Ikea nel mondo del gaming è il segno di un’ulteriore spinta all’innovazione e nel caso specifico votata all’entertainment, considerato la killer application della smart home anche sull’onda dell’evoluzione dello scenario a seguito della pandemia.