Il foldable phone Mate Xs di Huawei debutta in Italia

Il nuovo smartphone pieghevole di Huawei è finalmente disponibile in Italia: a partire da oggi, è possibile acquistare il Mate Xs presso i principali negozi di elettronica di consumo, sui rispettivi e-commerce, su Amazon.it e sul sito di Huawei Experience Store, oltre che nel negozio di Milano. Nei prossimi giorni, inoltre, il dispositivo sarà disponibile all’acquisto anche presso i negozi dell’operatore Wind Tre e online. Huawei Mate Xs è offerto al pubblico a un prezzo consigliato di 2.599 euro. A fronte dell’acquisto, gli utenti riceveranno 50 Gb extra di memoria in omaggio da utilizzare per archiviare i propri dati su Huawei Cloud. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il device su Amazon.it, sul sito di Huawei Experience Store o nel negozio di Milano, riceveranno anche una cover in pelle.

Huawei Mate Xs: caratteristiche e servizi per chi lo compra

Lo smartphone pieghevole a doppio schermo Huawei Mate Xs si contraddistingue per un display principale da 6,6 pollici e uno secondario da 6,38 pollici. Grazie alla nuova cerniera meccanica con design Falcon Wings, il telefono, una volta aperto, si trasforma in un tablet da otto pollici, perfetto per sfruttare per lavoro o per tempo libero la potenza del chipset 5G Kirin 990 e per immergersi nell’era del 5G anche attraverso i Huawei Mobile Services e la Huawei AppGallery.

Chi acquisterà Huawei Mate Xs potrà contare su un servizio post vendita dedicato, che include supporto sette giorni su sette, via linea fissa o WhatsApp, e la priorità sulla riparazione del device presso i Huawei Customer Service Center. Inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei dispositivi che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account Hw-Care, accedervi e prenotare il ritiro dell’oggetto. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il dispositivo sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.

