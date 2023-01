Intelligent computing, Zte lancia 5 nuovi server “future-proof”

La cinese Zte Corporation ha ufficialmente rilasciato i nuovi server della serie G5 per l’intelligent computing. In occasione della conferenza di lancio, svoltasi a Pechino, la società ha annunciato cinque tipi di server basati sul processore scalabile Intel Xeon di quarta generazione: ad alta densità 5200 G5, universale full-scenario R5300 G5, di archiviazione di massa R5500 G5, di potenza di calcolo eterogeneo R6500 G5 e il server ad alte prestazioni R8500 G5. I nuovi modelli della serie G5 supportano la dissipazione del calore tramite raffreddamento a liquido. Sono dotati di potenza di calcolo ad alta densità, espansione flessibile, potenza di calcolo eterogenea, storage ad alta capacità, stabilità e affidabilità, che forniranno un computing power più potente per lo sviluppo dell’economia digitale.

Computing power sempre più elevato

I server della serie G5 di Zte adottano i più recenti processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione, con un massimo di 120 core in 2 socket, che forniscono un potente supporto al computing power. I sistemi sono dotati di un’elevata larghezza di banda con 32 slot di memoria DDR5. La velocità massima è di 4800MT/s e le prestazioni della bandwidth sono migliorate del 50%. I server supportano la memoria persistente Intel Optane serie 300 (Crow Pass). Il nuovo PCIe 5.0 migliora la larghezza di banda del 150% e fornisce potenti capacità di accelerazione hardware.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Digital Transformation

In particolare, il server di potenza del computing power R6500 G5 di Zte è dotato di un motore di accelerazione intelligente per il calcolo eterogeneo 10-20 integrato. In base ai diversi scenari applicativi, è in grado di programmare in modo flessibile varie risorse di potenza di calcolo per ottenere la migliore combinazione, come CPU + GPU e CPU + GPU + DPU, per soddisfare i requisiti di vari scenari come l’AI e il super computing. Nel frattempo, i nuovi server della serie G5 possono essere potenziati in modo flessibile. Ad esempio, il modello R5300 G5 offre un massimo di quarantuno posizioni per dischi da 2,5″ o venti posizioni per dischi da 3,5″ e quattro posizioni per dischi da 2,5″ e fornisce interfacce I/O ad alta velocità. È progettato sulla base della modularizzazione dell’hardware e delle piattaforme software, che possono essere configurate a seconda delle esigenze per rispondere a diversi criteri di applicazione. Inoltre, il server personalizzato R5300 G5 può essere progettato per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti e soddisfare specifici scenari applicativi.

Test di stabilità e affidabilità

Zte sviluppa prodotti per server e storage dal 2005: i dispositivi sono sottoposti al complesso processo di progettazione/produzione, collaudo e assistenza post-vendita con standard elevati. Prima di essere consegnati dalla fabbrica, i prodotti sono vengono testati rigorosamente per garantirne la stabilità e l’affidabilità. Gli ultimi server della serie G5 sono migliorati in termini di dissipazione del calore, alimentazione e layout della scheda madre. I moduli di alimentazione supportano la ridondanza 1+1 e le ventole la ridondanza N+1, migliorando l’affidabilità del sistema. I componenti chiave, come i dischi rigidi e gli alimentatori, supportano la modalità hot swapping. I dissipatori di calore in rame ad alte prestazioni riducono la resistenza termica del 15% e la temperatura misurata delle Cpu di 5℃, soddisfacendo i requisiti di dissipazione del calore delle Cpu da 350W della serie EagleStream.

La novità del raffreddamento a liquido

Inoltre, i nuovi sistemi della serie G5 supportano la tecnologia di dissipazione del calore con raffreddamento a liquido. Grazie a questa tecnologia basata su piastre di raffreddamento, il Pue del data center può essere ridotto a 1,1, le piastre e i tubi di raffreddamento possono essere collegati in modo affidabile, tutti i tubi possono essere monitorati in modo intelligente e possono essere emessi allarmi di secondo livello per le perdite di liquido. In questo modo è possibile realizzare impianti ecologici e a basse emissioni di carbonio e garantire l’affidabilità del prodotto.

“Con il rapido sviluppo dell’economia digitale, anche il power computing è aumentato rapidamente negli ultimi anni – commenta Guo Shubo, Deputy General manager della product line Server and Storage di Zte -. Zte, il produttore di server con la crescita più rapida in Cina negli ultimi tre anni, ha distribuito i suoi prodotti di server e storage in oltre 40 Paesi e regioni in tutto il mondo, coprendo diversi settori come quello delle comunicazioni, dell’energia, della pubblica amministrazione, dei trasporti e altri ancora”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA