iPhone 13, ecco il nuovo Melafonino: in vendita dal 17 settembre - CorCom

In occasione del consueto evento annuale, Apple ha annunciato la nuova gamma di dispositivi che invaderanno il mercato nelle prossime settimane. Oltre all’atteso iPhone 13 (disponibile come ormai da tradizione anche nelle versioni mini, Pro e Pro Max), Cupertino ha mostrato anche l’ultima generazione di iPad e soprattutto l’Apple Watch Series 7, per il cui lancio si temevano ritardi. Contrariamente a quanto molti si aspettavano, Apple non ha annunciato nuovi auricolari AirPods. I nuovi iPhone, equipaggiati con sistemi di connettività 5G. compatibili con gli operatori di 60 paesi, saranno in vendita a partire da venerdì 17 settembre e spediti venerdì 24 settembre, mentre lo smart watch dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’autunno.

Le caratteristiche dei nuovi iPhone 13

Naturalmente, il protagonista dell’evento è stato il nuovo Melafonino. Nonostante tutte le nuove, migliorate funzionalità della fotocamera, per molti utenti sarà difficile trovare nell’iPhone 13, evidenti differenze di design rispetto al modello dell’anno scorso. Apple d’altra parte ha insistito sulle prestazioni, a partire da una migliore durata della batteria. Con un elemento di dimensioni maggiori (anche nell’iPhone 13 mini), l’autonomia dei device dovrebbe offrire fino a un’ora e mezza di utilizzo in più rispetto all’iPhone 12. L’anno scorso, il fatto che la versione mini fosse da questo punto di vista meno performante dei modelli più costosi aveva suscitato diverse critiche

Il potenziamento riguarda anche i dispositivi alto di gamma: iPhone 13 Pro dovrebbe avere una durata della batteria maggiore di 1,5 ore, mentre il fratello maggiore di 2,5 ore. Tutto questo senza alcun impatto sui listini. L’iPhone 13 Pro parte da 999 dollari e il Pro Max da 1.099 dollari, gli stessi prezzi dell’anno scorso.

La principale caratteristica distintiva tra i modelli base di iPhone e i modelli Pro è che questi ultimi hanno tre fotocamere posteriori: un obiettivo zoom, un obiettivo grandangolare (da 12 megapixel, con un grande sensore che cattura il 50% di luce in più) e una lente ultra-wide, che può mettere a fuoco oggetti a una distanza di due centimetri. Uno dei miglioramenti della fotocamera è una nuova “modalità cinematografica” che può mantenere la messa a fuoco su un soggetto in movimento. L’iPhone 13 Pro ha inoltre un display che Apple chiama “Super Retina Xdr con ProMotion” che si contraddistingue per una frequenza di aggiornamento doppia rispetto agli iPhone precedenti. Ciò significa che lo scorrimento sullo schermo dovrebbe apparire più fluido con meno ritardi. I modelli Pro hanno lo stesso chip degli iPhone principali, l’A15 Bionic, dotato di sei core e di una componente specializzata per l’esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale, e sono ancora costruiti in acciaio inossidabile.

Design rinnovato per la serie 7 dell’Apple Watch

L’altra grossa novità è sul fronte smart watch: la serie 7, che è fortemente orientata al fitness e al monitoraggio delle funzioni corporee, è stata progettata per offrire all’utente un’area dello schermo superiore al 20% rispetto alla gamma dello scorso anno, conservando tuttavia un design industriale con bordi arrotondati. Apple ha affermato che lo schermo è più resistente alle crepe e si ricarica più in fretta, fino al 33%. Cupertino ha riprogettato il software per adattare più informazioni sullo schermo, che ora comprende diversi nuovi quadranti, inclusa una porzione di display che tiene traccia dei fusi orari di tutto il mondo.

Il modello entry-level è disponibile in cinque colori, tra cui blu e rosso. È disponibile anche in casse di alluminio, acciaio e titanio, tutte con prezzi diversi. I precedenti cinturini per Apple Watch funzioneranno ancora con i nuovi modelli, ha affermato Apple, che oltre a parlare di un lancio autunnale non ha rivelato una data precisa di rilascio.

