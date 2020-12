Iveco si affida a Aws: nei veicoli “assistente" di bordo super hi-tech - CorCom

Gestire grazie alla voce la pianificazione del percorso, controllare la manutenzione e lo stato di salute del veicolo e richiedere consigli di guida. Sono solo alcune delle funzioni di cui i conducenti di veicoli Iveco potranno usufruire grazie alla tecnologia di Amazon web services (Aws), oggi al servizio della casa produttrice di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti e autobus.

A servizio di Iveco sono, in particolare, le funzionalità Machine learning e serverless di Aws e di Amazon Alexa, allo scopo di migliorare l’esperienza dei conducenti. Il nuovo innovativo servizio vocale consentirà infatti ai dipendenti anche la gestione dei comandi della cabina, cosa che permetterà loro di restare concentrati sulla strada e di aumentare la sicurezza del traffico. Inoltre, gli autisti potranno rimanere facilmente in contatto con la comunità dei conducenti Iveco.

Il nuovo servizio vocale, progettato dal team di Iveco digital con il supporto di Aws professional services, è stato costruito seguendo la metodologia Amazon working backward innovation insegnata nel programma di innovazione digitale di Aws e utilizza le tecnologie di apprendimento automatico, voce, sicurezza e serverless di Aws.

“Nuovo standard per il settore automobilistico”

“Siamo entusiasti del nuovo servizio vocale, che stabilirà un nuovo standard nel settore automobilistico – afferma Fabrizio Conicella, Digital lead di Iveco -. Sfruttando l’ampiezza del portafoglio Aws, la nostra azienda è stata in grado di innovare e fornire a tempo di record un nuovo servizio che cambia radicalmente il modo in cui i conducenti possono interfacciarsi con i nostri veicoli e la nostra comunità di conducenti. Il nuovo servizio vocale di Iveco è alla base della futura strategia digitale della società, in quanto si sforza di offrire un modo completamente nuovo per i conducenti di svolgere i loro compiti in modo interattivo, aumentando il livello di sicurezza e comfort”.

