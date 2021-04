La “new generation” del Wi-Fi: arriva in Italia Amazon eero 6 - CorCom

Sbarca anche sul mercato italiano Amazon eero 6: si tratta di un nuovo sistema Wi-Fi mesh dual band che include la rete Wi-Fi 6, la tecnologia più all’avanguardia che mette a disposizione degli utenti velocità di connessione più elevate, prestazioni superiori e un migliore supporto per i dispositivi connessi contemporaneamente. La soluzione permette una copertura Wi-Fi 6 per più di 75 dispositivi connessi simultaneamente, ed è dotata di un hub per la casa intelligente Zigbee integrato, in grado di collegare i dispositivi compatibili sulla rete senza che ci sia necessità di hub separato. Eero 6 si attiva sul servizio Internet esistente ed è retrocompatibile con tutte le generazioni precedenti di eero, rendendo in questo modo più semplice l’espansione o l’upgrade della rete domestica.

“I clienti, adesso più che mai, sentono la necessità di una rete Wi-Fi affidabile a casa – spiega Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices EU – La maggior parte delle persone lavora da casa, i bambini apprendono attraverso la didattica a distanza, si sta in contatto virtuale con amici e familiari, si utilizza tanto streaming di contenuti in 4K e gaming, e spesso queste attività si praticano contemporaneamente. Per questo eero 6 offre una grande opportunità per i clienti: la velocità e l’affidabilità del Wi-Fi 6 a un prezzo accessibile”.

I sistemi eero 6 sono disponibili a 149 euro nella confezione singola e a 299 euro nella confezione da tre.

Le caratteristiche di eero 6

I dispositivi eero si possono combinare e abbinare nel realizzare il sistema personalizzato perfetto per la propria casa. Ogni singolo eero 6 è progettato per le case con connessioni Internet fino a 500 Mbps: si tratta di un router Wi-Fi 6 mesh dual band ad alte prestazioni con due porte Ethernet, in grado di coprire una superficie fino a 140 metri quadri. Tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia TrueMesh per gestire in modo intelligente il traffico di rete ed evitare buffering, blocchi o interruzioni.

Per configurare il sistema bastano pochi minuti seguendo le istruzioni in-app. Basterà scollegare il vecchio router, collegare il router eero 6 al modem e accedere all’app. Una volta attivato eero 6 si dovranno connettere i dispositivi domestici smart alla rete Wi-Fi. Dopo aver configurato l’account eero e Amazon, i dispositivi compatibili si collegano immediatamente alla rete e rimangono connessi anche quando si modifica il nome o la password della rete.

Nuove opportunità per la smart home

Una volta attivato eero 6 non saranno necessari hub aggiuntivi per utilizzare i dispositivi per la smart home. I dispositivi Zigbee come luci intelligenti, serrature, prese e altri dispositivi compatibili si connettono direttamente, e grazie all’app dedicata si può gestire la rete, mettere in pausa Internet, condividere la rete con amici o ospiti e altro ancora, anche quando si è fuori casa. Inoltre la Skill eero per Alexa consente agli utenti di utilizzare un dispositivo abilitato per Alexa o l’app Alexa per gestire tutte le funzionalità con la voce.

Sicurezza in primo piano

eero lavora costantemente in background per proteggere la rete di casa: gli aggiornamenti software offrono le patch di sicurezza, le correzioni di bug e gli update delle funzionalità più recenti. Gli utenti potranno inoltre iscriversi a eero Secure per un più elevato livello di sicurezza che comprende i controlli parentali per la ricerca sicura, bloccando i risultati inappropriati e applicando i filtri dei contenuti social media, giochi, streaming, e dei contenuti per adulti, violenti o illegali. Sarà inoltre possibile impedire l’accesso ai siti contrassegnati come dannosi, inclusi malware, spyware, botnet e siti di phishing. Una funzione specifica permette di bloccare gli annunci pubblicitari, migliorando la navigazione e a prevenendo diversi tracker.

