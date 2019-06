Laptop, anche Microsoft ci prova col Dual Screen

Dopo le presentazioni ufficiali di Lenovo e Asus, Microsoft fa trapelare qualche informazione su un prodotto in linea con quello che potrebbe essere il nuovo trend nel mondo dei laptop. Il progetto ha come nome in codice “Centaurus” e dovrebbe per l’appunto trattarsi di un dispositivo a doppio schermo che farà il suo debutto sul mercato nei prossimi sei mesi. Le indiscrezioni arrivano dal sito The Verge, che parla di un Surface evoluto, su cui Redmond starebbe lavorando da un paio d’anni. Il dispositivo ibrido, metà computer e metà tablet, dovrebbe essere tra i primi dispositivi ad avere a bordo Windows Lite, cioè una versione più leggera del sistema operativo più diffuso al mondo, ottimizzata proprio per i device di minori dimensioni.

La mossa di Microsoft diverge dalla condotta abituale della società, che difficilmente svela con largo anticipo dettagli di prodotti ancora in fase di sviluppo. La scelta potrebbe essere dettata dal fatto che il costruttore sente la pressione della già citata concorrenza, pronta a commercializzare device simili. Qualche giorni fa al Computex 2019 di Taipei, Asus ha infatti presentato la nuova linea di computer ZenBook, tra cui il modello Pro Duo dotato di uno schermo principale e di uno secondario più piccolo che sostituisce la tradizionale tastiera. A metà maggio, invece, Lenovo ha rotto gli indugi presentando il primo Pc con schermo pieghevole al mondo, che uscirà entro il 2020 all’interno della gamma ThinkPad X1.

