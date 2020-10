LG svela il primo televisore “arrotolabile” al mondo. Ma è per pochi eletti: costa 87mila dollari

Tv LG Signature Oled R (modello RX): questo il nome del primo televisore “arrotolabile” al mondo. Uno schermo tanto sottile quanto all’avanguardia: dallo spessore minimal si può appendere e rimuovere dalla parete senza dunque occupare spazio predefinito e si può quindi portare da una stanza all’altra a seconda delle esigenze. Il nuovo dispositivo debutta in Corea del Sud per un’utenza selezionatissima considerato il prezzo di lancio: 100 milioni di Krw corrispondenti a 87.000 dollari.

“Il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e design è un’impresa senza precedenti che merita davvero di essere definita un’opera d’arte”, sottolinea Park Hyoung-sei, Presidente di LG Home Entertainment Company. “Questo è un vero prodotto di lusso che reinventa ciò che può essere un TV: un televisore unico che offre un’esperienza differenziata e un nuovo modo di pensare lo spazio, confermando ancora una volta la leadership di LG nel mercato dei TV premium”.

Prodotto nell’avanzato stabilimento LG di Gumi in Corea del Sud, ogni televisore è assemblato in modo minuzioso con abilità artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Involucro in alluminio spazzolato, il dispositivo è disponibile in quattro tonalità per il rivestimento – Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue o Toffee Brown – ed è possibile personalizzare il proprio televisore con l’incisione di un nome o di un messaggio sulla base in alluminio. Tre i formati di visualizzazione: Full View, Line View e Zero View.

Il display Oled flessibile da 65” sfrutta la tecnologia a pixel auto illuminanti e a controllo individuale. “LG Signature Oled R è la definizione stessa di esclusività, un capolavoro che saprà essere apprezzato dai consumatori che esigono il meglio e che sanno riconoscere il valore di un’innovazione capace di cambiare le carte in tavola. Non solo un concentrato di ingegneristica e di design incentrato sull’utente, questo TV è un’opera d’arte capace di valorizzare qualsiasi spazio e integrarsi con ogni stile di vita”, spiega l’azienda in una nota.

