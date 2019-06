L’iPhone del 2019? Con tre fotocamere. E nel 2020 arriva il 5G

Come sarà la prossima generazione di iPhone e quali caratteristiche contraddistingueranno il Melafonino del 2019? Nonostante manchi ancora qualche mese al lancio dei nuovi dispositivi, le indiscrezioni in rete continuano a moltiplicarsi, alimentate dagli input che arrivano da analisti e partner di Cupertino. Uno dei rumor più accreditati è quello messo in giro da Olixar: secondo il produttore di accessori la prossima linea di iPhone avrà sulla parte anteriore un design molto simile a quello dell’ultima uscita, mentre la parte posteriore sarà caratterizzata da una novità assoluta: il comparto fotografico, infatti, sarebbe dotato di tre fotocamere posizionate all’interno di un piccolo quadrante.

Se questi sono gli indizi che cominciano a dare una fisionomia all’iPhone in prossima uscita, in rete non mancano discussioni aperte per commentare addirittura il modello del 2020. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo ci saranno tre device: due con connettività 5G e uno con Lte. Inoltre, dal 2020 in avanti tutti i telefoni di Cupertino potrebbero essere caratterizzati dal display Oled, con dimensioni che varieranno a seconda del modello. Il più piccolo scenderebbe a 5.4 pollici rispetto agli attuali 5.8 e il modello di gamma premium passerebbe da 6.5 a 6,7 pollici. Il successore dell’attuale iPhone Xr invece dovrebbe essere confermato con uno schermo da 6.1 pollici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA