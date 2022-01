Realme star delle star: crescita dell'831%. Guanto di sfida a Samsung e Xiaomi - CorCom

Record di crescita per Realme, azienda cinese di smartphone Android. Secondo i dati rilasciati dalla società di analisi di mercato Counterpoint Research, Realme è stato il brand di smartphone 5G Android in più rapida crescita a livello globale nel terzo trimestre 2021 registrando un balzo di vendite dell’831% grazie a robusta crescita in Europa, Cina e India, mettendo in ombra Xiaomi e Samsung.

Obiettivo il lancio nel segmento premium

Il successo di Realme nelle vendite di smartphone 5G rafforza il suo obiettivo di affermarsi nel segmento premium. Realme ha appena rivelato il suo primo flagship premium, il realme GT 2 Pro, dotato dell’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 5G e primo smartphone al mondo con design in biopolimeri progettato dal designer Naoto Fukasawa.

WEBINAR Industria 4.0: PNRR, Cloud, ERP. Così cresce il manifatturiero in Italia

“Il nostro obiettivo è quello di aiutare almeno 100 milioni di giovani in tutto il mondo a godere dei benefici portati dalla tecnologia 5G grazie ai nostri smartphone”, ha detto Sky Li, fondatore e Ceo di Realme.

R&S, sul piatto 300 milioni di dollari

Bei prossimi due anni l’azienda conta di investire 300 milioni di dollari in ricerca e sviluppo di prodotti per la tecnologia 5G; inoltre, saranno istituiti in tutto il mondo sette centri tecnologici finalizzati ad aiutare la crescita di prodotti 5G su scala globale.

“In Europa, oltre all’introduzione di smartphone flagship premium – spiega Madhav, Vp presidente di Realme International Business Group –, stiamo anche portando numerose sorprese tecnologiche sotto forma di interessanti concept phone, presentate durante interessanti summit tecnologici. Apprezziamo il valore delle nostre collaborazioni e continueremo ad estendere la nostra partnership con operatori e distributori”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA