Regala un ebook: Amazon punta a spingere la lettura su Kindle e Fire

Regala un ebook: è questa la nuova funzione appena attivata sul sito italiano di Amazon e che consente appunto di acquistare libri elettronici non solo per sé ma anche per altre persone. I clienti possono comprare gli ebook e inviarli direttamente al destinatario con un messaggio personalizzato tramite la funzione “Acquista per altri”, che si trova nella pagina prodotto di ogni eBook Kindle disponibile su Amazon.it.

È possibile leggere gli eBook semplicemente scaricando l’applicazione Kindle sul proprio computer o dispositivo iOS o Android, oppure utilizzando un eReader Kindle o un tablet Fire. Amazon ricorda inoltre che sono disponibili una serie di funzionalità che arricchiscono l’esperienza di lettura; Personalizza il tuo stile di lettura per selezionare le dimensioni e il tipo di carattere, i colori di sfondo e molto altro, per un’esperienza di lettura completamente personalizzata; Whispersync per salvare e sincronizzare l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi e le applicazioni di lettura Kindle, per ricominciare dal punto in cui la lettura è stata interrotta; Condividi citazioni e suggerimenti per condividere citazioni e suggerimenti.

