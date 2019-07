Samsung ci riprova con il Galaxy Fold

Samsung ha terminato la riprogettazione del Galaxy Fold, il suo primo smartphone pieghevole che sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali ad aprile, ma il cui lancio è stato rinviato a data da destinarsi per problemi allo schermo. Dopo due mesi di lavoro – riporta Bloomberg citando alcune fonti anonime – la casa coreana sarebbe adesso nelle fasi finali della produzione commerciale del dispositivo, anche se ancora non c’è una nuova data di lancio.

Samsung, stando alle indiscrezioni, sarebbe in procinto di inviare i componenti principali dello smartphone in uno stabilimento produttivo in Vietnam dove il dispositivo sarà assemblato. Sembra tuttavia improbabile che l’azienda sudcoreana proporrà il prodotto durante l’evento di presentazione del Galaxy Note 10, il suo nuovo smartphone top di gamma che sarà svelato il 7 agosto a New York.

Tra i cambiamenti apportati al Galaxy Fold, uno riguarderebbe la pellicola protettiva dello schermo, ora inserita nelle cornici in modo da impedirne la rimozione. Uno dei problemi emersi durante i test di alcuni giornalisti, prima del lancio del prodotto, era stato proprio la rimozione per errore della pellicola, che comporta un danneggiamento del display.

@RIPRODUZIONE RISERVATA