Samsung svela il nuovo foldable Galaxy nella notte degli Oscar

Samsung ha rivelato l’esistenza di un nuovo telefono pieghevole con uno spot televisivo andato in onda durante gli Academy Awards. Il mese scorso, all’interno del report finanziario dedicato al quarto trimestre, il gruppo aveva in realtà confermato che era in arrivo un secondo pieghevole, precisando che avrebbe avuto un design diverso dal suo modello precedente, il Galaxy Fold, lanciato lo scorso anno. Il primo modello destò scalpore non solo per il suo design innovativo, ma anche per i problemi progettuali che contraddistinguevano il prototipo, tanto che il dispositivo, il cui lancio era atteso per aprile 2019 è stato commercializzato con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia.

Cosa si sa del nuovo telefono, che potrebbe essere svelato domani

Stando a quanto riportato nell’annuncio, che dà come disponibili due colori per lo chassis del device (viola e nero) pare che lo schermo del nuovo telefono pieghevole si estenderà in senso longitudinale anziché orizzontale, come fa invece il Galaxy Fold.

Da quanto fatto trapelare dagli addetti ai lavori, sembrerebbe anche che ci sia un display all’esterno del dispositivo in grado di dire agli utenti chi sta chiamando e potenzialmente consentire loro di rispondere anche nel momento in cui il telefono è chiuso.

Appassionati e analisti hanno già appuntato da tempo sul calendario la data dell’11 febbraio. Domani, infatti, all’evento annuale “Unpacked”, Samsung svelerà i nuovi dispositivi della gamma Galaxy S. E probabilmente rilascerà ulteriori dettagli sul secondo telefono pieghevole ideato dal colosso coreano, che non ha ancora un nome ufficiale (anche se, secondo altri rumour, sembrerebbe che il dispositivo si chiametà Galaxy Z Flip).

