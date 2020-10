L’iPhone 12 dovrebbe vedere ufficialmente la luce il 13 ottobre, data nella quale Apple ha fissato l’evento di lancio. Ad anticipare la notizia era stata la stessa casa di Cupertino a fine settembre, quando aveva presentato l’Apple Watch serie 6 e aveva puntualizzato che per sapere tutto sul nuovo smartphone sarebbe ancora strato necessario aspettare qualche settimana.

La principale novità dell’iPhone 12, secondo le anticipazioni che circolano da giorni sui siti specializzati, sarà la connessione 5G: a lasciarlo intendere è la stessa Apple, che per gli inviti all’evento ha scelto il claim “Hi, Speed”, puntando proprio sulla velocità che è una delle caratteristiche della nuova rete mobile.

Quanto ai nuovi Apple Watch, la novità principale di questi wearable è il fatto che non sono più necessariamente “accessori” degli iPhone, ma possono essere utilizzati anche come device stand alone. Nella stessa occasione la casa di Cupertino aveva presentato online anche il nuovo iPad e una serie di nuovi servizi.

A rallentare finora la presentazione del nuovo iPhone erano stati una serie di contrattempi, come quello che aveva riguardato la produzione di alcune componenti fondamentali, come i sensori della fotocamera a causa dei rallentamenti causati dall’emergenza Covid-19 e dai lock-down che si sono susseguiti su scala globale. “Sappiamo che la vita non sarà sempre così – aveva commentato Tim Cook – e aspettiamo giorni migliori”.

Quanto infine ai nuovi servizi e applicazioni, Apple aveva presentato a fine settembre anche Fitness+ per gli smartwatch, offerta in abbonamento a partire da 9,99 dollari al mese.

Apple ha anche deciso di integrare per la prima volta tutti i suoi servizi di sottoscrizione in un’offerta chiamata Apple One: pagando un fisso al mese si potrà accedere ad Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e a 50 giga di iCloud. Apple One ha un prezzo di base di 14.95 dollari al mese, e per le famiglie il prezzo sale a 19,95 dollari. L’abbonamento premium ha invece un costo mensile di 29,95 dollari e include anche Apple News+, Apple Fitness + oltre a 2 Tb di storage iCloud.

